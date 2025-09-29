Дослідження ДНК 117-річної жінки Марії Браньяс Морери дало підказку про фактори, що допомогли їй досягти рекордного віку. Жінка померла у серпні 2024 року, але перед смертю попросила вчених обстежити її організм, аби з’ясувати, чому вона так довго прожила.

Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки. Фото: з відкритих джерел

Команда під керівництвом професора Манеля Естеллера з Університету Барселони вивчала кров, слину, сечу та кал Марії Браньяс. Результати, опубліковані у Cell Reports Medicine, показали, що біологічний вік Морери був на 10-15 років меншим за паспортний. Це пояснювали поєднанням унікальної генетики та способу життя.

117-річна Марія Браньяс

Як вказує професор Естеллер, Марія Браньяс вела активне соціальне життя, не мала шкідливих звичок, щодня здійснювала прогулянки та дотримувалася середземноморської дієти. Вона вживала оливкову олію, багато овочів і регулярно їла йогурт — до трьох порцій на день. На думку вчених, саме йогурт допомагав їй контролювати запальні процеси, які прискорюють старіння і провокують хвороби серця чи деменцію.

Окрім цього, її генетичний захист знижував ризик раку, високого холестерину та нейродегенеративних захворювань.

"У неї були клітини, що виглядали молодшими за її вік", — сказав Естеллер у The New York Times.

Дослідники наголошують, випадок Марії Браньяс доводить, що старість не обов’язково означає слабке здоров’я. За їх словами, її історія підтверджує, що баланс між генетикою та здоровими звичками, такими як прогулянки та вживання йогурту, може суттєво продовжити життя.

