logo_ukra

BTC/USD

112162

ETH/USD

4121.75

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я наше тіло Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки
commentss НОВИНИ Всі новини

Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки

Марія Браньяс Морера прожила 117 років. Дослідження показало, що секрет її довголіття криється у поєднанні генів, способу життя та одного простого продукту.

29 вересня 2025, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Дослідження ДНК 117-річної жінки Марії Браньяс Морери дало підказку про фактори, що допомогли їй досягти рекордного віку. Жінка померла у серпні 2024 року, але перед смертю попросила вчених обстежити її організм, аби з’ясувати, чому вона так довго прожила.

Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки

Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки. Фото: з відкритих джерел

Команда під керівництвом професора Манеля Естеллера з Університету Барселони вивчала кров, слину, сечу та кал Марії Браньяс. Результати, опубліковані у Cell Reports Medicine, показали, що біологічний вік Морери був на 10-15 років меншим за паспортний. Це пояснювали поєднанням унікальної генетики та способу життя.

Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки - фото 2

117-річна Марія Браньяс

Як вказує професор Естеллер, Марія Браньяс вела активне соціальне життя, не мала шкідливих звичок, щодня здійснювала прогулянки та дотримувалася середземноморської дієти. Вона вживала оливкову олію, багато овочів і регулярно їла йогурт — до трьох порцій на день. На думку вчених, саме йогурт допомагав їй контролювати запальні процеси, які прискорюють старіння і провокують хвороби серця чи деменцію.

Окрім цього, її генетичний захист знижував ризик раку, високого холестерину та нейродегенеративних захворювань.

"У неї були клітини, що виглядали молодшими за її вік", — сказав Естеллер у The New York Times.

Дослідники наголошують, випадок Марії Браньяс доводить, що старість не обов’язково означає слабке здоров’я. За їх словами, її історія підтверджує, що баланс між генетикою та здоровими звичками, такими як прогулянки та вживання йогурту, може суттєво продовжити життя.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 5 порад, які підвищують шанси дожити до 100 років.

Також "Коментарі" писали про 5 найстаріших людей за усю історію людства.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини