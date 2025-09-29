Исследование ДНК 117-летней женщины Марии Браньяс Мореры дало подсказку о факторах, которые помогли ей достичь рекордного возраста. Женщина умерла в августе 2024 года, но перед смертью попросила ученых обследовать ее организм, чтобы узнать, почему она так долго прожила.

Ученые раскрыли секрет долголетия 117-летней женщины. Фото: из открытых источников

Команда под руководством профессора Манеля Эстеллера из Университета Барселоны изучала кровь, слюну, мочу и кал Марии Браньяс. Результаты, опубликованные в Cell Reports Medicine, показали, что биологический возраст Мореры был на 10-15 лет меньше паспортного. Это объясняли сочетанием уникальной генетики и образа жизни.

117-летняя Мария Браньяс

Как указывает профессор Эстеллер, Мария Браньяс вела активную социальную жизнь, не имела вредных привычек, ежедневно совершала прогулки и соблюдала средиземноморскую диету. Она употребляла оливковое масло, много овощей и регулярно ела йогурт — до трех порций в день. По мнению ученых, именно йогурт помогал ей контролировать воспалительные процессы, ускоряющие старение и провоцирующие болезни сердца или деменцию.

Кроме того, ее генетическая защита снижала риск рака, высокого холестерина и нейродегенеративных заболеваний.

"У нее были клетки, которые выглядели моложе ее возраста", — сказал Эстеллер в The New York Times.

Исследователи отмечают, что случай Марии Браньяс доказывает, что старость необязательно означает слабое здоровье. По их словам, ее история подтверждает, что баланс между генетикой и здоровыми привычками, такими как прогулки и употребление йогурта, может существенно продлить жизнь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 5 советах, повышающих шансы дожить до 100 лет.

Также "Комментарии" писали о 5 старейших людях за всю историю человечества.