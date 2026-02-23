Названо кількість алкоголю, яка “вбиває” серце

Алкоголь споживають у багатьох країнах світу. Існує і теорія, що невеликі дози вина чи пива навіть корисні, але дослідження доводять протилежне. Навіть помірне вживання може мати негативні наслідки для серцево-судинної системи.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Спеціалісти назвали безпечну межу вживання алкоголю. Для чоловіків це не більше двох стандартних порцій на день, для жінок — одна. Стандартна порція містить приблизно 14 грамів чистого алкоголю, що відповідає келиху вина обсягом 150 мл або невеликій пляшці пива. Перевищення вказаних норм підвищує ризик гіпертонії, аритмій та серцевої недостатності.

Дослідження доводять, що вплив алкоголю має неоднозначний характер. Низькі дози можуть створювати ілюзію захисту від ішемічної хвороби серця, проте регулярне перевищення рекомендованих меж швидко руйнує цей ефект. Надмірне споживання алкоголю призводить до запальних процесів, порушення ритму та підвищення рівня холестерину. Саме тому вчені дедалі частіше говорять про те, що "корисної" дози алкоголю не існує.

У Британському фонді серця також наголошують, що алкоголь може підвищувати артеріальний тиск і збільшувати ризик інфаркту. Вживання понад рекомендовану кількість не лише шкодить серцю, а й сприяє набору ваги, що додатково навантажує серцево-судинну систему.

Тож, за даними дослідників, кількість алкоголю, яка "вбиває" серце, починається там, де людина систематично перевищує одну-дві порції на день. Це може здаватися незначним, але саме регулярність і накопичувальний ефект роблять алкоголь небезпечним. Лікарі радять тим, хто не вживає спиртне, не починати, а тим, хто п’є — суворо контролювати кількість.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який артеріальний тиск “вбиває” серце, мозок та внутрішні органи.



