Лікарі б'ють на сполох: які ранні симптоми гіпертонії часто ігнорують
commentss НОВИНИ Всі новини

Лікарі б’ють на сполох: які ранні симптоми гіпертонії часто ігнорують

ТОП ранніх симптомів гіпертонії, які часто ігнорують

9 лютого 2026, 19:27
Автор:
Кречмаровская Наталия

Гіпертонія є одним із найпоширеніших хронічних захворювань у світі. Медичні дослідження показують, що мільйони людей живуть із підвищеним артеріальним тиском, навіть не здогадуючись про це. Щоб вчасно розпізнати хворобу та уникнути небезпечних наслідків, варто знати симптоми. 

Лікарі б’ють на сполох: які ранні симптоми гіпертонії часто ігнорують

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів гіпертонічної хвороби:

Головний біль, який часто виникає вранці або після фізичного навантаження — люди вважають, що це наслідок недосипання чи стресу, але регулярні болі можуть бути сигналом підвищеного тиску.

Запаморочення — про проблеми з кровопостачанням мозку може свідчити відчуття нестійкості чи втрати рівноваги.

Шум у вухах — дзвін або гул у вухах часто ігнорують, хоча це може бути наслідком високого артеріального тиску.

Порушення зору — важливим сигналом про те, що тиск впливає на судини очей, є тимчасове затуманення.

Прискорене серцебиття — люди часто пов’язують його зі стресом, але регулярні епізоди тахікардії можуть бути раннім проявом гіпертонії.

Задишка — виникає навіть при невеликому фізичному навантаженні, що свідчить про перевантаження серця.

Підвищена втомлюваність — постійне відчуття виснаження без очевидних причин може бути наслідком того, що організм працює у стресовому режимі через високий тиск.

Набряки — особливо на ногах і стопах можуть сигналізувати про проблеми з серцево-судинною системою.

Кровотечі з носа — регулярні епізоди часто пов’язані з підвищеним артеріальним тиском.

Проблеми зі сном - люди з гіпертонією часто мають труднощі із засинанням або прокидаються серед ночі через дискомфорт.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що кардіолог назвав п'ять маловідомих звичок, які "вбивають" серце.




