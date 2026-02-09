Лікарі б’ють на сполох: які ранні симптоми гіпертонії часто ігнорують

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Гіпертонія є одним із найпоширеніших хронічних захворювань у світі. Медичні дослідження показують, що мільйони людей живуть із підвищеним артеріальним тиском, навіть не здогадуючись про це. Щоб вчасно розпізнати хворобу та уникнути небезпечних наслідків, варто знати симптоми.
Проблеми з серцем. Ілюстративне фото
Головний біль, який часто виникає вранці або після фізичного навантаження — люди вважають, що це наслідок недосипання чи стресу, але регулярні болі можуть бути сигналом підвищеного тиску.
Запаморочення — про проблеми з кровопостачанням мозку може свідчити відчуття нестійкості чи втрати рівноваги.
Шум у вухах — дзвін або гул у вухах часто ігнорують, хоча це може бути наслідком високого артеріального тиску.
Порушення зору — важливим сигналом про те, що тиск впливає на судини очей, є тимчасове затуманення.
Прискорене серцебиття — люди часто пов’язують його зі стресом, але регулярні епізоди тахікардії можуть бути раннім проявом гіпертонії.
Задишка — виникає навіть при невеликому фізичному навантаженні, що свідчить про перевантаження серця.
Підвищена втомлюваність — постійне відчуття виснаження без очевидних причин може бути наслідком того, що організм працює у стресовому режимі через високий тиск.
Набряки — особливо на ногах і стопах можуть сигналізувати про проблеми з серцево-судинною системою.
Кровотечі з носа — регулярні епізоди часто пов’язані з підвищеним артеріальним тиском.
Проблеми зі сном - люди з гіпертонією часто мають труднощі із засинанням або прокидаються серед ночі через дискомфорт.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що кардіолог назвав п'ять маловідомих звичок, які "вбивають" серце.