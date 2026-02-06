Кардіолог назвав п'ять маловідомих звичок, які "вбивають" серце

Здоров'я серця залежить від багатьох факторів і значний вплив чинять щоденні звички. Щоб підтримати здоров'я серця, радять дотримуватися збалансованого харчування, відмовитися від куріння. Однак не тільки ці звички впливають на серце.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Кардіолог-консультант лікарні Nuffield Health Brighton, доктор Крістофер Бройд розповів про 5 маловідомих звичок, які погіршують здоров'я серця.

Недостатня фізична активність

Нестача фізичної активності може призвести до збільшення ваги, високого рівня холестерину та підвищення артеріального тиску. Це, своєю чергою, збільшує ризик серцево-судинних захворювань. Регулярні фізичні вправи мають вирішальне значення для здоров’я серця, пише видання Express.

Нехтування управлінням стресом

Постійний стрес може призвести до серцево-судинних ускладнень. За словами лікаря, тривалий стрес може негативно впливати на серце, підвищуючи артеріальний тиск і збільшуючи ризик серцевого нападу чи інсульту. Стрес також сприяє нездоровим механізмам подолання стресу, таким як переїдання або куріння.

Нездатність пріоритезувати сон

Нестача сну або неякісний сон може підвищити кров'яний тиск, сприяти ожирінню та порушити природні процеси відновлення організму. Розлади сну, такі як апное уві сні, за словами кардіолога, також можуть суттєво вплинути на здоров'я серця. Він радить дотримуватися регулярного режиму сну.

Недостатнє перебування на сонці

Нестача сонячного світла може призвести до дефіциту вітаміну D, який пов’язують з підвищеним артеріальним тиском, запаленням та підвищеним ризиком серцевих захворювань. Безпечне перебування на сонці або прийом добавок може допомогти підтримувати здоров’я серця.

Соціальна ізоляція

Соціальна ізоляція або відчуття самотності можуть збільшити ризик серцевих захворювань. Дослідження, за словами доктора, показали, що самотність може викликати стрес, підвищувати кров’яний тиск і негативно впливати на імунну функцію, що може зашкодити здоров’ю серця.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми серцевої недостатності.



