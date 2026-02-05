logo_ukra

Здоров'я Захворювання та лікування Лікарі б'ють на сполох: ці ранні симптоми серцевої недостатності часто ігнорують
Лікарі б’ють на сполох: ці ранні симптоми серцевої недостатності часто ігнорують

Які ранні симптоми серцевої недостатності часто ігнорують

5 лютого 2026, 18:10
Автор:
Кречмаровская Наталия

Серцева недостатність розвивається поступово. Однак організм часто попереджає про серйозні проблеми із серцем. Щоб не згаяти час та вчасно звернутися до лікаря варто знати ранні симптоми, які попереджають про хворобу. 

Лікарі б’ють на сполох: ці ранні симптоми серцевої недостатності часто ігнорують

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Серцева недостатність виникає, коли серцевий м’яз не може ефективно перекачувати кров. Це призводить до накопичення рідини у легенях та інших органах. Вчасна медична допомога зменшує ризик серйозних ускладнень.

ТОП ранніх симптомів серцевої недостатності, які часто ігнорують

Задишка — один із найпоширеніших симптомів. Вона може виникати під час фізичної активності або навіть у стані спокою. Люди часто пояснюють її перевтомою, але це може бути сигналом проблем із серцем.

Незвична втома — захворювання знижує ефективність кровообігу, що призводить до слабкості та швидкої втомлюваності. Виснажливими можуть стати навіть прості дії.

Набряки ніг та щиколоток — типовим раннім симптомом є затримка рідини в організмі. Набряки часто з’являються ввечері, але можуть бути постійними.

Прискорене серцебиття — часто ігнорується відчуття перебоїв у роботі серця або його прискорений ритм. Це може бути спробою організму компенсувати слабку роботу серцевого м’яза.

Кашель або хрипи — кашель може викликати рідина, що накопичується у легенях. Особливо симптом посилюється вночі. Часто цей симптом плутають із застудою.

Зниження апетиту та нудота — порушення кровообігу впливає на травну систему, що може призвести до втрати апетиту та дискомфорту в животі.

Проблеми зі сном — може з’являтися утруднене дихання лежачи, що змушує спати сидячи або використовувати кілька подушок.

Плутанина та проблеми з концентрацією — недостатнє постачання кисню до мозку може викликати труднощі з пам’яттю та концентрацією.

Важливо звернутися до лікаря, пройти необхідне обстеження та, за потреби, лікування, при появі перших симптомів хвороби. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ранні симптоми інсульту. 




