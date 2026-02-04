Лікарі назвали ранні симптоми інсульту, які часто ігнорують

Інсульт — гостре, небезпечне для життя порушення мозкового кровообігу, при якому судина блокується тромбом або розривається, що призводить до відмирання клітин мозку. Лікарі наголошують, що швидке реагування значно підвищує шанси на відновлення. Головне вчасно розпізнати ранні симптоми та звернутися по допомогу.

Інсульт. Ілюстративне фото

ТОП ранніх симптомів інсульту, які часто ігнорують

Раптова слабкість або оніміння — виникає у руках, ногах чи на обличчі, найчастіше з одного боку тіла. Людина може відчувати, що кінцівка "не слухається".

Проблеми з мовленням — з’являється утруднене вимовляння слів, плутанина у реченнях або складність у розумінні сказаного іншими.

Порушення зору — раптове погіршення зору на одне око або поява "туману" перед очима. Це може бути короткочасним, але є небезпечним сигналом.

Запаморочення та втрата рівноваги — людина може відчувати нестійкість, труднощі при ходьбі, раптову втрату координації.

Сильний головний біль без причини — може бути ознакою геморагічного інсульту.

Нудота та незвична втома — частіше з’являються у жінок. Цей стан може здаватися несерйозним, але при появі інших симптомів вказує на небезпеку.

Проблеми з розумінням інформації — характеризується раптовою плутаниною, складністю у концентрації або прийнятті простих рішень.

Як не згаяти час при інсульті

Вказані симптоми часто ігнорують, пояснюючи їх виникнення перевтомою, стресом, хвилюванням. Щоб не згаяти дорогоцінний час лікарі радять діяти за принципом "F.A.S.T.": Face (обличчя), Arm (рука), Speech (мова), Time (час). Якщо є хоча б один із цих симптомів, потрібно негайно викликати швидку допомогу.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про ранні симптоми інфаркту.




