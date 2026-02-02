logo_ukra

ТОП ранніх симптомів інфаркту, які часто ігнорують
ТОП ранніх симптомів інфаркту, які часто ігнорують

Ці симптоми не варто ігнорувати: що сигналізує про розвиток інфаркту

2 лютого 2026, 18:53
Інфаркт часто розвивається поступово і спершу стан здоров’я ніби і не викликає побоювань, однак організм подає сигнали про проблему заздалегідь. Небезпека полягає в тому, що часто ранні симптоми інфаркту ігнорують, вважаючи їх несерйозними. Портал “Коментарі” розповідає, які ознаки можуть врятувати життя, якщо звернути увагу на них вчасно.

ТОП ранніх симптомів інфаркту, які часто ігнорують

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Кардіологи наголошують, що інфаркт рідко виникає без попередження. За кілька днів та навіть тижнів до серцевого нападу проявляються ознаки хвороби. 

ТОП ранніх симптомів інфаркту

Біль або дискомфорт у грудях — найпоширеніший симптом. Він характеризується тиском, печінням чи відчуттям тяжкості. Часто біль з’являється поступово і може зникати, а потім повертатися.

Задишка — виникає навіть без фізичного навантаження. Якщо дихати стає важко під час відпочинку або легких рухів, це може бути сигналом проблем із серцем.

Біль у руках, шиї, спині чи щелепі. Неприємні відчуття не завжди локалізуються у грудях. Вони можуть поширюватися на ліву руку, спину або щелепу. Ці сигнали організму часто ігнорують, адже не пов’язують проблему із серцем. 

Незвична втома. Раннім симптомом інфаркту називають сильну слабкість, яка не пояснюється фізичною активністю чи браком сну. Цей симптом також часто ігнорують, вважаючи його наслідком роботи чи стресу.

Нудота, запаморочення, втрата рівноваги — виникає через те, що порушення роботи серця впливають на кровопостачання мозку та шлунка.

Порушення серцевого ритму — відчуття перебоїв у роботі серця, прискорене чи нерівномірне серцебиття часто передують інфаркту.

Пітливість без причини  — раптове рясне потовиділення, особливо вночі або під час відпочинку, може бути ознакою серцевого нападу.

Зміни зору - погіршення зору або поява "туману" перед очима може бути раннім сигналом проблем із серцево-судинною системою.

Лікарі зазначають, що більшість ігнорують ці симптоми, пояснюючи погіршення стану перевтомою, стресом або проблемами зі шлунком. Це призводить до того, що звернення до лікаря відбувається занадто пізно. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яка звичка призводить до швидкого старіння.




