Лікар назвав причину швидкого старіння: цю помилку більшість робить щодня
Лікар назвав причину швидкого старіння: цю помилку більшість робить щодня

Варто відмовитися від однієї зимової звички і шкіра буде більш пружною та підтягнутою

2 лютого 2026, 15:08
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Взимку одна досить популярна звичка може значно прискорити старіння шкіри. Це використання гарячої води. Щоденні — гарячий душ, вмивання чи миття рук гарячою водою — негативно впливають на шкіру, вона стає сухішою та менш пружною. Загалом ця звичка призводить до появи більшої кількості зморшок.

Лікар назвав причину швидкого старіння: цю помилку більшість робить щодня

Старіння. Ілюстративне фото

Лікар-спеціаліст з естетики, доктор Аннет Філліпс пояснює, що гаряча вода руйнує захисний бар'єр шкіри, який допомагає утримувати вологу. Пошкоджена шкіра виглядає більш тьмяною, стягнутою, а дрібні зморшки, особливо навколо очей та рота, стають більш помітними, пише видання Mirror. У деяких людей після застосування гарячої води виникають навіть загострення, схожі на екзему. 

Проблеми зі шкірою виникають не тільки через гарячу воду, а й гігієнічні засоби. 

В холодну пору року експерт радить: 

  • відмовитися від гарячого душу та вмивання гарячою водою;

  • відмовитися від агресивних засобів для очищення шкіри;

  • використовувати теплу воду для душу та вмивання;

  • використовувати зволожувальні засоби — їх варто наносити на трохи вологу шкіру.

Експерт зазначає, якщо шкіра була сухою та стягнутою, то дотримання цих простих рекомендацій допоможе значно покращити ситуацію. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що деякі частини тіла з віком збільшуються, тоді як інші — зменшуються. 

Серед частин тіла, які “ростуть”, називають ноги, ніс, зуби, брови, груди, мочки вух. Зменшуються з віком — хребет та пеніс. Хребет — починає зменшуватися після 35 років. До 70 років зменшення зросту може бути більш вираженим і іноді сягати 2-3 см. 




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/doctors-say-cold-weather-habit-36523422
