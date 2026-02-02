Лікар назвав причину швидкого старіння: цю помилку більшість робить щодня

Взимку одна досить популярна звичка може значно прискорити старіння шкіри. Це використання гарячої води. Щоденні — гарячий душ, вмивання чи миття рук гарячою водою — негативно впливають на шкіру, вона стає сухішою та менш пружною. Загалом ця звичка призводить до появи більшої кількості зморшок.

Старіння. Ілюстративне фото

Лікар-спеціаліст з естетики, доктор Аннет Філліпс пояснює, що гаряча вода руйнує захисний бар'єр шкіри, який допомагає утримувати вологу. Пошкоджена шкіра виглядає більш тьмяною, стягнутою, а дрібні зморшки, особливо навколо очей та рота, стають більш помітними, пише видання Mirror. У деяких людей після застосування гарячої води виникають навіть загострення, схожі на екзему.

Проблеми зі шкірою виникають не тільки через гарячу воду, а й гігієнічні засоби.

В холодну пору року експерт радить:

відмовитися від гарячого душу та вмивання гарячою водою;

відмовитися від агресивних засобів для очищення шкіри;

використовувати теплу воду для душу та вмивання;

використовувати зволожувальні засоби — їх варто наносити на трохи вологу шкіру.

Експерт зазначає, якщо шкіра була сухою та стягнутою, то дотримання цих простих рекомендацій допоможе значно покращити ситуацію.

