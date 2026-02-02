Врач назвал причину быстрого старения: эту ошибку большинство совершает каждый день

Зимой одна довольно популярная прив может значительно ускорить старение кожи. Это использование горячей воды. Ежедневные – горячий душ, умывания или мытье рук горячей водой – негативно влияют на кожу, она становится более сухой и менее упругой. В общем, эта привычка приводит к появлению большего количества морщин.

Старение. Иллюстративное фото

Врач-специалист по эстетике доктор Аннет Филлипс объясняет, что горячая вода разрушает защитный барьер кожи, который помогает удерживать влагу. Поврежденная кожа выглядит более тусклой, стянутой, а мелкие морщинки, особенно вокруг глаз и рта, становятся заметнее, пишет издание Mirror. У некоторых людей после применения горячей воды возникают даже обострения, похожие на экзему.

Проблемы с кожей возникают не только из-за горячей воды, но и гигиенических средств.

В холодное время года эксперт советует:

отказаться от горячего душа и умывания горячей водой;

отказаться от агрессивных средств для очищения кожи;

использовать теплую воду для душа и умывания;

использовать увлажняющие средства – их следует наносить на немного влажную кожу.

Эксперт отмечает, что если кожа была сухой и стянутой, то соблюдение этих простых рекомендаций поможет значительно улучшить ситуацию.

