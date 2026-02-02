logo

Врач назвал причину быстрого старения: эту ошибку большинство совершает каждый день
commentss НОВОСТИ Все новости

Врач назвал причину быстрого старения: эту ошибку большинство совершает каждый день

Следует отказаться от одной зимней привычки и кожа будет более упругой и подтянутой

2 февраля 2026, 15:08
Автор:
Кречмаровская Наталия

Зимой одна довольно популярная прив может значительно ускорить старение кожи. Это использование горячей воды. Ежедневные – горячий душ, умывания или мытье рук горячей водой – негативно влияют на кожу, она становится более сухой и менее упругой. В общем, эта привычка приводит к появлению большего количества морщин.

Врач назвал причину быстрого старения: эту ошибку большинство совершает каждый день

Старение. Иллюстративное фото

Врач-специалист по эстетике доктор Аннет Филлипс объясняет, что горячая вода разрушает защитный барьер кожи, который помогает удерживать влагу. Поврежденная кожа выглядит более тусклой, стянутой, а мелкие морщинки, особенно вокруг глаз и рта, становятся заметнее, пишет издание Mirror. У некоторых людей после применения горячей воды возникают даже обострения, похожие на экзему.

Проблемы с кожей возникают не только из-за горячей воды, но и гигиенических средств.

В холодное время года эксперт советует:

  • отказаться от горячего душа и умывания горячей водой;

  • отказаться от агрессивных средств для очищения кожи;

  • использовать теплую воду для душа и умывания;

  • использовать увлажняющие средства – их следует наносить на немного влажную кожу.

Эксперт отмечает, что если кожа была сухой и стянутой, то соблюдение этих простых рекомендаций поможет значительно улучшить ситуацию.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что некоторые части тела с возрастом увеличиваются, тогда как другие — уменьшаются.

Среди частей тела, которые "растут", называют ноги, нос, зубы, брови, грудь, мочки ушей. Уменьшаются с возрастом – позвоночник и пенис. Позвоночник – начинает уменьшаться после 35 лет. К 70 годам уменьшение роста может быть более выраженным и иногда достигать 2-3 см.




Источник: https://www.mirror.co.uk/news/health/doctors-say-cold-weather-habit-36523422
