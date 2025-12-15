logo_ukra

Ці частини тіла з віком збільшуються, а ключова чоловіча - зменшується
НОВИНИ

Ці частини тіла з віком збільшуються, а ключова чоловіча - зменшується

ТОП частин тіла, які з віком збільшуються та зменшуються

15 грудня 2025, 12:17
Деякі частини тіла з віком збільшуються, тоді як інші — зменшуються. 

Ці частини тіла з віком збільшуються, а ключова чоловіча - зменшується

Вікові зміни у зовнішності. Ілюстративне фото

Серед частин тіла, які “ростуть”, як пише видання Express, називають наступні: 

Ноги -  з роками стопи ніг стають довшими, оскільки вони “сплющуються” під вагою тіла. Це змушує з віком обирати взуття більшого розміру. Дослідження показали, що у людей старше 40 років довжина стопи збільшується на 3-4 мм кожні десять років.

Ніс - складається з м’якої гнучкої тканини, яка з віком втрачає еластичність, через що він виглядає більш обвислим. Дослідження показало, що в середньому довжина носа збільшується на 5 мм між середнім віком і пізньою старістю. 

Зуби - буквально не “довшають”, однак у старшому віці ясна починають “відступати”. Це робить зуби візуально довшими. 

Брови — з віком ростуть довшими, при цьому темпи росту волосся на голові сповільнюються. Також довшим росте волосся на внутрішній стороні вух, в ніздрях. Однією з можливих причин називають їхню стимуляцію андрогенними гормонами. 

Груди — у ​​період статевого дозрівання зв'язки, що з'єднують тканину молочної залози та молочні протоки з внутрішньою частиною шкіри та зовнішнім жировим шаром, спочатку мають довжину лише від 2 до 3 см. Однак з часом сила тяжіння може розтягнути їх до 11 см. 

Мочки вух — довжина мочки вуха збільшується приблизно на 30-35% між 20 і 60 роками. Вони складаються зі шкіри та жирової сполучної тканини, що робить їх м’якими, гнучкими, але також більш схильними до розтягування. 

З віком стає коротшим: 

Хребет — починає зменшуватися після 35 років. До 70 років зменшення зросту може бути більш вираженим і іноді сягати 2-3 см.

Пеніс — з віком він не наповнюється кров’ю так ефективно, як раніше. З часом пеніс також не досягає такої ж довжини в ерекції через зниження рівня колагену в еректильних тканинах, що запобігає його такому ж розтягуванню.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про причини пробудження о 4 ранку.



Джерело: https://www.express.co.uk/life-style/health/2145753/health-short-and-longer-with-age
