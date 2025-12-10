Прокидається о 4 ранку: дізнайтесь, в чому причини

Багато хто може помітити, що пробудження вночі близько 4 ранку стали регулярними. Це може бути як природним явищем, так і симптомом розладу сну.

Заступниця генерального директора благодійної організації The Sleep Charity Ліза Артіс пояснила, що людина починає відчувати менш глибокий сон приблизно через чотири-п’ять годин. Приблизно у цей час відбувається перехід від повільного чи глибокого сну до швидкого. І, як пояснила експерта, людина у цей час може прокинутися, пише видання Еxpress.

“Якщо ви зазвичай лягаєте спати приблизно о 23:00, то пробудження о 4:00 ранку стає все більш імовірним. Однак існує багато факторів, які призводять до цих небажаних пробуджень”, — пише видання.

Експертка пояснила, що вирішальну функцію у звичках сну виконують гормони — мелатонін та кортизол. Мелатонін допомагає заснути, а кортизол допомагає прокинутися та підтримувати бадьорість. Відстеження рівня гормонів, як пише видання, допоможе запобігти нічним пробудженням.

Експерт радить займатися заспокійливими заняттями перед сном — читанням, прослуховуванням заспокійливої ​​музики або практиками технік релаксації, таких як глибоке дихання чи медитація. Крім того варто на деякий час вимкнути мобільний телефон перед сном. Синє світло від електронних пристроїв, як пояснили експерти, може пригнічувати вироблення мелатоніну. Також варто уникати екранів щонайменше за дві години до сну або використовувати фільтри синього світла та заряджати гаджети вночі в іншій кімнаті. Це допоможе підтримувати вироблення мелатоніну.

“Кофеїн, переїдання, алкоголь, цукор та недостатня кількість магнію чи вітамінів групи В можуть заважати сну. Раціон, насичений цукром та рафінованими вуглеводами, може спровокувати коливання рівня цукру в крові, що призводить до нічного пробудження”, — пише видання.

Якщо вночі прокидаєтесь в туалет, то експерти радять не вживати багато рідини перед сном.

“Поширені причини порушення сну у літніх людей включають зміни циркадного ритму, зниження вироблення мелатоніну, захворювання або прийом ліків, а також потенційні розлади сну”, — пише видання.

