Просыпаетесь в 4 утра: узнайте, в чем причины

Многие могут заметить, что пробуждение ночью около 4 утра стали регулярными. Это может быть как естественным явлением, так и симптомом расстройства сна.
Бессонница. Иллюстративное фото
Заместитель генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис объяснила, что человек начинает испытывать менее глубокий сон примерно через четыре-пять часов. Приблизительно в это время происходит переход от медленного или глубокого сна к быстрому. И, как пояснила эксперта, человек в это время может очнуться, пишет издание Еxpress.
Эксперт объяснила, что решающую функцию в привычках сна выполняют гормоны — мелатонин и кортизол. Мелатонин помогает уснуть, а кортизол помогает проснуться и поддерживать бодрость. Отслеживание уровня гормонов, как пишет издание, поможет предотвратить ночные пробуждения.
Эксперт советует заниматься успокаивающими занятиями перед сном – чтением, прослушиванием успокаивающей музыки или практиками техник релаксации, таких как глубокое дыхание или медитация. Кроме того, стоит на некоторое время выключить мобильный телефон перед сном. Синий свет от электронных устройств, как объяснили эксперты, может подавлять выработку мелатонина. Также следует избегать экранов не менее двух часов до сна или использовать фильтры синего света и заряжать гаджеты ночью в другой комнате. Это поможет поддерживать выработку мелатонина.
Если ночью просыпаетесь в туалет, то эксперты советуют не употреблять много жидкости перед сном.
