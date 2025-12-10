Просыпаетесь в 4 утра: узнайте, в чем причины

Многие могут заметить, что пробуждение ночью около 4 утра стали регулярными. Это может быть как естественным явлением, так и симптомом расстройства сна.

Бессонница. Иллюстративное фото

Заместитель генерального директора благотворительной организации The Sleep Charity Лиза Артис объяснила, что человек начинает испытывать менее глубокий сон примерно через четыре-пять часов. Приблизительно в это время происходит переход от медленного или глубокого сна к быстрому. И, как пояснила эксперта, человек в это время может очнуться, пишет издание Еxpress.

"Если вы обычно ложитесь спать примерно в 23:00, то пробуждение в 4:00 утра становится все более вероятным. Однако существует много факторов, приводящих к этим нежелательным пробуждениям", — пишет издание.

Эксперт объяснила, что решающую функцию в привычках сна выполняют гормоны — мелатонин и кортизол. Мелатонин помогает уснуть, а кортизол помогает проснуться и поддерживать бодрость. Отслеживание уровня гормонов, как пишет издание, поможет предотвратить ночные пробуждения.

Эксперт советует заниматься успокаивающими занятиями перед сном – чтением, прослушиванием успокаивающей музыки или практиками техник релаксации, таких как глубокое дыхание или медитация. Кроме того, стоит на некоторое время выключить мобильный телефон перед сном. Синий свет от электронных устройств, как объяснили эксперты, может подавлять выработку мелатонина. Также следует избегать экранов не менее двух часов до сна или использовать фильтры синего света и заряжать гаджеты ночью в другой комнате. Это поможет поддерживать выработку мелатонина.

"Кофеин, переедание, алкоголь, сахар и недостаточное количество магния или витаминов группы В могут мешать сну. Рацион, насыщенный сахаром и рафинированными углеводами, может спровоцировать колебания уровня сахара в крови, что приводит к ночному пробуждению", — пишет издание.

Если ночью просыпаетесь в туалет, то эксперты советуют не употреблять много жидкости перед сном.

"Распространенные причины нарушения сна у пожилых людей включают изменения циркадного ритма, снижение выработки мелатонина, заболевания или прием лекарства, а также потенциальные расстройства сна", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал о распространенной привычке, которая приводит к бессоннице: это делают почти все.



