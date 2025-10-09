Названо поширену звичку, яка призводить до безсоння: це роблять майже всі

Рубрики
Проблеми зі сном турбують все більше людей. Експерти стверджують, що про здоровий та міцний сон потрібно турбуватися протягом дня.
Провідний експерт зі сну стверджує, що години, проведені, схилившись перед екранами, створюють навантаження на опорно-рухову систему організму, порушують відпочинок і провокують безсоння, пише видання Daily Mail. За даними експертів, мільйони людей страждають від “технологічної шиї” (digital neck/tech neck). Цим терміном позначають напругу у верхній частині спини, спричинену сутулістю, коли людина дивиться в телефон, планшет чи комп'ютер.
Експерти зазначають, якщо шия та плечі напружені від використання телефону, сон на животі погіршує ситуацію, викручуючи хребет і ще більше напружуючи плечі, а сон на боці без гарної подушки також може посилити болі в шиї. Найкращі положення, за словами експертів, лежати на спині або на боці, вирівнявши голову, шию та хребет.
Лікарі попереджають, що безсоння призводить до розвитку хвороб нирок та серця, високого артеріального тиску, діабету та інсульту. Також доведено, що безсоння негативно впливає на пам'ять і здатність зберігати нову інформацію, а це пов'язують з розвитком деменції.
Покращити ситуацію просто — для цього експерти радять робити невеликі перерви на рух кожні 45 хвилин — годину.
