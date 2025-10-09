Названо поширену звичку, яка призводить до безсоння: це роблять майже всі

Проблеми зі сном турбують все більше людей. Експерти стверджують, що про здоровий та міцний сон потрібно турбуватися протягом дня.

Провідний експерт зі сну стверджує, що години, проведені, схилившись перед екранами, створюють навантаження на опорно-рухову систему організму, порушують відпочинок і провокують безсоння, пише видання Daily Mail. За даними експертів, мільйони людей страждають від “технологічної шиї” (digital neck/tech neck). Цим терміном позначають напругу у верхній частині спини, спричинену сутулістю, коли людина дивиться в телефон, планшет чи комп'ютер.

“Через неприродні пози, в яких ми залишаємося годинами, нерідко буває, що біль та поколювання посилюються, щойно наше тіло отримує можливість розправитися. Вони можуть бути болючими та заважати нам лягти на спину природним чином, що спонукає нас приймати не менш проблемні пози після сну”, — пише видання.

Експерти зазначають, якщо шия та плечі напружені від використання телефону, сон на животі погіршує ситуацію, викручуючи хребет і ще більше напружуючи плечі, а сон на боці без гарної подушки також може посилити болі в шиї. Найкращі положення, за словами експертів, лежати на спині або на боці, вирівнявши голову, шию та хребет.

Лікарі попереджають, що безсоння призводить до розвитку хвороб нирок та серця, високого артеріального тиску, діабету та інсульту. Також доведено, що безсоння негативно впливає на пам'ять і здатність зберігати нову інформацію, а це пов'язують з розвитком деменції.

“Це пояснюється тим, що під час сну мозок очищається від щоденних метаболічних токсинів і переводить короткочасні спогади в довготривале сховище, закріплюючи навчання. Недостатній сон порушує ці критично важливі процеси, тому хронічна втрата сну тісно пов'язана з підвищеним ризиком нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера”, — пише видання.

Покращити ситуацію просто — для цього експерти радять робити невеликі перерви на рух кожні 45 хвилин — годину.

“Встаньте, потягніться або розімніть плечі. Ви посилите кровообіг і знімете напругу, перш ніж вона встигне накопичитися”, — цитує пораду видання.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, які поширені звички призводять до безсоння.




