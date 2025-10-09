Названа распространенная привычка, которая приводит к бессоннице: это делают почти все

Проблемы со сном беспокоят все больше людей. Эксперты утверждают, что о здоровом и крепком сне нужно беспокоиться в течение дня.

Сон. Иллюстративное фото

Ведущий эксперт по сну утверждает, что часы, проведенные, склонившись перед экранами, создают нагрузку на опорно-двигательную систему организма, нарушают отдых и провоцируют бессонницу, пишет издание Daily Mail. По данным экспертов, миллионы людей страдают от "технологической шеи" (digital neck/tech neck). Этим термином обозначают напряжение в верхней части спины, вызванное сутулостью, когда человек смотрит в телефон, планшет или компьютер.

"Из-за неестественных поз, в которых мы остаемся часами, нередко бывает, что боль и покалывание усиливаются, как только наше тело получает возможность расправиться. Они могут быть болезненными и мешать нам лечь на спину естественным образом, что побуждает нас принимать не менее проблемные позы после сна", — пишет издание.

Эксперты отмечают, если шея и плечи напряжены от использования телефона, сон на животе усугубляет ситуацию, выкручивая позвоночник и еще больше напрягая плечи, а сон на боку без хорошей подушки также может усилить боли в шее. Лучшие положения, по словам экспертов, лежат на спине или на боку, выровняв голову, шею и позвоночник.

Врачи предупреждают, что бессонница приводит к развитию болезней почек и сердца, высокому артериальному давлению, диабету и инсульту. Также доказано, что бессонница оказывает негативное влияние на память и способность хранить новую информацию, а это связывают с развитием деменции.

"Это объясняется тем, что во время сна мозг очищается от ежедневных метаболических токсинов и переводит кратковременные воспоминания в длительное хранилище, закрепляя обучение. Недостаточный сон нарушает эти критически важные процессы, поэтому хроническая потеря сна тесно связана с повышенным риском нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера”, — пишет издание.

Улучшить ситуацию просто – для этого эксперты советуют делать небольшие перерывы на движение каждые 45 минут — час.

"Встаньте, потянитесь или разомните плечи. Вы усилите кровообращение и снимете напряжение, прежде чем оно успеет накопиться", — цитирует совет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие распространенные привычки приводят к бессоннице.



