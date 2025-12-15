Эти части тела с возрастом увеличиваются, а ключевая мужская - уменьшается

Некоторые части тела с возрастом увеличиваются, в то время как другие – уменьшаются.

Возрастные изменения во внешности. Иллюстративное фото

Среди частей тела, которые "растут", как пишет издание Express, называют следующие:

Ноги - с годами стопы ног становятся длиннее, поскольку они "сплющиваются" под тяжестью тела. Это заставляет с возрастом выбирать обувь большего размера. Исследования показали, что у людей старше 40 лет длина стопы увеличивается на 3-4 мм каждые десять лет.

Нос – состоит из мягкой гибкой ткани, которая с возрастом теряет эластичность, из-за чего он выглядит более обвисшим. Исследование показало, что в среднем длина носа увеличивается на 5 мм между средним возрастом и поздней старостью.

Зубы — буквально не "удлиняются", однако в старшем возрасте ясная начинают "отступать". Это делает зубы визуально длиннее.

Брови – с возрастом растут длиннее, при этом темпы роста волос на голове замедляются. Также длиннее растут волосы на внутренней стороне ушей, в ноздрях. Одной из возможных причин называют стимуляцию андрогенными гормонами.

Грудь — в период полового созревания связки, соединяющие ткань молочной железы и молочные протоки с внутренней частью кожи и внешним жировым слоем, сначала имеют длину всего от 2 до 3 см. Однако со временем сила тяжести может растянуть их до 11 см.

Мочки ушей – длина мочки уха увеличивается примерно на 30–35% между 20 и 60 годами. Они состоят из кожи и жировой соединительной ткани, что делает их мягкими, гибкими, но также более подвержены растяжению.

С возрастом становится короче:

Позвоночник – начинает уменьшаться после 35 лет. К 70 годам уменьшение роста может быть более выраженным и иногда достигать 2-3 см.

Пенис – с возрастом он не наполняется кровью так эффективно, как раньше. Со временем пенис также не достигает такой же длины в эрекции из-за снижения уровня коллагена в эректильных тканях, что предотвращает его такое же растяжение.

