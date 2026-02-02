ТОП ранних симптомов инфаркта, которые часто игнорируют

Инфаркт часто развивается постепенно и сначала состояние здоровья вроде бы и не вызывает опасений, однако организм подает сигналы о проблеме заранее. Опасность состоит в том, что часто ранние симптомы инфаркта игнорируют, считая их несерьезными. Портал "Комментарии" рассказывает, какие признаки могут спасти жизнь, если обратить внимание на них вовремя.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Кардиологи отмечают, что инфаркт редко возникает без предупреждения. За несколько дней и даже недель до сердечного приступа проявляются признаки болезни.

ТОП ранних симптомов инфаркта

Боль или дискомфорт в груди – самый распространенный симптом. Он характеризуется давлением, жжением или чувством тяжести. Часто боли появляются постепенно и могут исчезать, а затем возвращаться.

Одышка – возникает даже без физической нагрузки. Если дышать становится тяжело во время отдыха или легких движений, это может являться сигналом проблем с сердцем.

Боль в руках, шее, спине или челюсти. Неприятные ощущения не всегда локализуются в груди. Они могут распространяться на левую руку, спину или челюсть. Эти сигналы организма часто игнорируют, потому что не связывают проблему с сердцем.

Необычная усталость. Ранним симптомом инфаркта называют сильную слабость, не объясняемую физической активностью или нехваткой сна. Этот симптом часто игнорируют, считая его следствием работы или стресса.

Тошнота, головокружение, потеря равновесия – возникает из-за того, что нарушения работы сердца влияют на кровоснабжение мозга и желудка.

Нарушение сердечного ритма — ощущение перебоев в работе сердца, учащенное или неравномерное сердцебиение часто предшествуют инфаркту.

Потливость без причины – внезапное обильное потоотделение, особенно ночью или во время отдыха, может являться признаком сердечного приступа.

Изменения зрения – ухудшение зрения или появление "тумана" перед глазами может быть ранним сигналом проблем с сердечно-сосудистой системой.

Врачи отмечают, что большинство игнорируют эти симптомы, объясняя ухудшение состояния переутомления, стрессом или проблемами с желудком. Это приводит к тому, что обращение к врачу происходит слишком поздно.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какая привычка приводит к быстрому старению.



