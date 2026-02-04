Врачи назвали ранние симптомы инсульта, которые часто игнорируют

Инсульт – острое, опасное для жизни нарушение мозгового кровообращения, при котором сосуд блокируется тромбом или разрывается, что приводит к отмиранию клеток мозга. Врачи отмечают, что быстрое реагирование значительно повышает шансы на восстановление. Главное вовремя распознать ранние симптомы и обратиться за помощью.

Инсульт. Иллюстративное фото

ТОП ранних симптомов инсульта, часто игнорирующих

Внезапная слабость или онемение – возникает в руках, ногах или на лице, чаще всего с одной стороны тела. Человек может чувствовать, что конечность "не слушается".

Проблемы с речью – появляется затрудненное произношение слов, путаница в предложениях или сложность в понимании сказанного другими.

Нарушение зрения – внезапное ухудшение зрения на один глаз или появление "тумана" перед глазами. Это может быть кратковременным, но опасным сигналом.

Головокружение и потеря равновесия – человек может испытывать неустойчивость, трудности при ходьбе, внезапную потерю координации.

Сильная головная боль без причины – может быть признаком геморрагического инсульта.

Тошнота и необычная усталость – чаще появляются у женщин. Это состояние может показаться несерьезным, но при появлении других симптомов указывает на опасность.

Проблемы с пониманием информации – характеризуется внезапной неразберихой, сложностью в концентрации или принятии простых решений.

Как не упустить время при инсульте

Указанные симптомы часто игнорируют, объясняя их возникновение переутомлением, стрессом, волнением. Чтобы не упустить драгоценное время врачи советуют действовать по принципу "FAST": Face (лицо), Arm (рука), Speech (язык), Time (время). Если есть хотя бы один из этих симптомов, нужно немедленно вызвать скорую помощь.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах инфаркта.



