Врачи назвали ранние симптомы инсульта, которые часто игнорируют

Кречмаровская Наталия
Инсульт – острое, опасное для жизни нарушение мозгового кровообращения, при котором сосуд блокируется тромбом или разрывается, что приводит к отмиранию клеток мозга. Врачи отмечают, что быстрое реагирование значительно повышает шансы на восстановление. Главное вовремя распознать ранние симптомы и обратиться за помощью.
Инсульт. Иллюстративное фото
Внезапная слабость или онемение – возникает в руках, ногах или на лице, чаще всего с одной стороны тела. Человек может чувствовать, что конечность "не слушается".
Проблемы с речью – появляется затрудненное произношение слов, путаница в предложениях или сложность в понимании сказанного другими.
Нарушение зрения – внезапное ухудшение зрения на один глаз или появление "тумана" перед глазами. Это может быть кратковременным, но опасным сигналом.
Головокружение и потеря равновесия – человек может испытывать неустойчивость, трудности при ходьбе, внезапную потерю координации.
Сильная головная боль без причины – может быть признаком геморрагического инсульта.
Тошнота и необычная усталость – чаще появляются у женщин. Это состояние может показаться несерьезным, но при появлении других симптомов указывает на опасность.
Проблемы с пониманием информации – характеризуется внезапной неразберихой, сложностью в концентрации или принятии простых решений.
Указанные симптомы часто игнорируют, объясняя их возникновение переутомлением, стрессом, волнением. Чтобы не упустить драгоценное время врачи советуют действовать по принципу "FAST": Face (лицо), Arm (рука), Speech (язык), Time (время). Если есть хотя бы один из этих симптомов, нужно немедленно вызвать скорую помощь.
