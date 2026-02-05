logo

Врачи бьют тревогу: эти ранние симптомы сердечной недостаточности часто игнорируют

Какие ранние симптомы сердечной недостаточности часто игнорируют

5 февраля 2026, 18:10
Кречмаровская Наталия

Сердечная недостаточность развивается постепенно. Однако организм часто предупреждает о серьезных проблемах с сердцем. Чтобы не упустить время и обратиться к врачу следует знать ранние симптомы, предупреждающие о болезни.

Врачи бьют тревогу: эти ранние симптомы сердечной недостаточности часто игнорируют

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Сердечная недостаточность возникает, когда сердечная мышца не может эффективно перекачивать кровь. Это приводит к накоплению жидкости в лёгких и других органах. Своевременная медицинская помощь уменьшает риск серьезных осложнений.

ТОП ранних симптомов сердечной недостаточности, часто игнорирующих

Одышка – один из самых распространенных симптомов. Она может возникать при физической активности или даже в состоянии покоя. Люди часто объясняют ее переутомлением, но это может являться сигналом проблем с сердцем.

Необычная усталость – заболевание снижает эффективность кровообращения, что приводит к слабости и быстрой утомляемости. Изнурительными могут стать даже простые действия.

Отеки ног и лодыжек — типичным ранним симптомом является задержка жидкости в организме. Отеки часто появляются вечером, но могут быть постоянными.

Учащенное сердцебиение – часто игнорируется ощущение перебоев в работе сердца или его учащенный ритм. Это может быть попыткой организма компенсировать слабую работу сердечной мышцы.

Кашель или хрипы — кашель может вызвать накапливающуюся в легких жидкость. Особенно симптом усиливается ночью. Часто этот симптом путают с простудой.

Снижение аппетита и тошнота – нарушение кровообращения влияет на пищеварительную систему, что может привести к потере аппетита и дискомфорта в животе.

Проблемы со сном – может появляться затрудненное дыхание лежа, заставляющее спать сидя или использовать несколько подушек.

Путаница и проблемы с концентрацией — недостаточная поставка кислорода в мозг может вызвать трудности с памятью и концентрацией.

Важно обратиться к врачу, пройти необходимое обследование и при необходимости лечение при появлении первых симптомов болезни.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах инсульта.




