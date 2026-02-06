logo

Кардиолог назвал пять малоизвестных привычек, которые "убивают" сердце

Малоизвестные привычки, ухудшающие здоровье сердца

6 февраля 2026, 20:55
Кречмаровская Наталия

Здоровье сердца зависит от многих факторов и значительное влияние оказывают ежедневные привычки. Чтобы поддержать здоровье сердца, советуют придерживаться сбалансированного питания, отказаться от курения. Однако не только эти привычки влияют на сердце.

Кардиолог-консультант больницы Nuffield Health Brighton, доктор Кристофер Бройд рассказал о 5 малоизвестных привычках, ухудшающих здоровье сердца.

Недостаточная физическая активность

Недостаток физической активности может привести к увеличению веса, высокому уровню холестерина и повышению артериального давления. Это, в свою очередь, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Регулярные физические упражнения имеют решающее значение для здоровья, пишет издание Express.

Пренебрежение управлением стрессом

Постоянный стресс может привести к сердечно-сосудистым осложнениям. По словам врача, длительный стресс может негативно влиять на сердце, повышая артериальное давление и увеличивая риск сердечного приступа или инсульта. Стресс также способствует нездоровым механизмам преодоления стресса, таким как переедание или курение.

Неспособность приоритезировать сон

Недостаток сна или некачественный сон могут повысить кровяное давление, способствовать ожирению и нарушить естественные процессы восстановления организма. Расстройства сна, такие как апноэ во сне, по словам кардиолога, также могут оказать существенное влияние на здоровье сердца. Он советует соблюдать регулярный режим сна.

Недостаточное пребывание на солнце

Недостаток солнечного света может привести к дефициту витамина D, связанного с повышенным артериальным давлением, воспалением и повышенным риском сердечных заболеваний. Безопасное пребывание на солнце или прием добавок может помочь поддерживать здоровье сердца.

Социальная изоляция

Социальная изоляция или чувство одиночества может увеличить риск сердечных заболеваний. Исследования, по словам доктора, показали, что одиночество может вызвать стресс, повышать кровяное давление и отрицательно влиять на иммунную функцию, что может помешать здоровью сердца.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах сердечной недостаточности.




Источник: https://www.express.co.uk/life-style/health/2167797/cardiologist-says-five-lesser-known-habits-harm-your-heart-health
