Врачи бьют тревогу: какие ранние симптомы гипертонии часто игнорируют

9 февраля 2026, 19:27
Гипертония является одним из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире. Медицинские исследования показывают, что миллионы людей живут с повышенным артериальным давлением, даже не догадываясь об этом. Чтобы своевременно распознать болезнь и избежать опасных последствий, следует знать симптомы.

Головные боли, которые часто возникают утром или после физической нагрузки — люди считают, что это следствие недосыпания или стресса, но регулярные боли могут быть сигналом повышенного давления.

Головокружение – о проблемах с кровоснабжением мозга может свидетельствовать чувство неустойчивости или потери равновесия.

Шум в ушах – звон или гул в ушах часто игнорируют, хотя это может быть следствием высокого артериального давления.

Нарушение зрения – важным сигналом о том, что давление влияет на сосуды глаз, является временное затуманивание.

Учащенное сердцебиение – люди часто связывают его со стрессом, но регулярные эпизоды тахикардии могут быть ранним проявлением гипертонии.

Одышка – возникает даже при небольшой физической нагрузке, что свидетельствует о перегрузке сердца.

Повышенная утомляемость – постоянное чувство истощения без очевидных причин может быть следствием того, что организм работает в стрессовом режиме из-за высокого давления.

Отеки – особенно на ногах и стопах могут сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Кровотечения из носа – регулярные эпизоды часто связаны с повышенным артериальным давлением.

Проблемы со сном – люди с гипертонией часто испытывают трудности с засыпанием или просыпаются среди ночи из-за дискомфорта.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что кардиолог назвал пять малоизвестных привычек, "убивающих" сердце.




