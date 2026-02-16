Високий артеріальний тиск не має виражених симптомів, тому хвороба може розвиватися певний час непомітно. Однак постійний високий тиск може призвести до смертельних хвороб, таких, як інфаркт чи інсульт.

Проблеми із серцем. Ілюстративне фото

Лікарі назвали фактори, які провокують високий артеріальний тиск, пише видання Express. Національна служба охорони здоров'я (NHS, Велика Британія) визначає ключові фактори ризику, навіть за відсутності симптомів:

вік — у людей старшого віку ризик розвитку гіпертонії зростає,

наявність близьких родичів з високим артеріальним тиском,

нездорове харчування, особливо з високим вмістом солі,

зайва вага,

куріння,

вживання занадто великої кількості алкоголю,

стрес протягом тривалого періоду.

У NHS наголошують, що зміна способу життя та ліки проти високого тиску можуть допомогти зберегти здоров’я та уникнути серйозних наслідків хвороби.

Характерними симптомами високого артеріального тиску називають:

регулярний головний біль,

погіршення зору,

спорадичний біль у грудях — неприємні відчуття, що виникають нерегулярно, час від часу, без чіткої хронічної закономірності.

За терміновою медичною допомогою потрібно звернутися при появі симптомів, які сигналізують про серцевий напад, а саме:

раптовий біль або дискомфорт у грудях, який не минає — біль може відчуватися як стискання або тиск у грудях, печіння або нетравлення шлунку,

біль, який поширюється на ліву або праву руку, шию, щелепу, живіт або спину,

біль у грудях та пітливість, нудота, запаморочення або задишка.

