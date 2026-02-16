logo

Врачи назвали факторы, которые провоцируют высокое артериальное давление
commentss НОВОСТИ Все новости

Врачи назвали факторы, которые провоцируют высокое артериальное давление

Что влияет на артериальное давление: ТОП факторов, которые приводят к гипертонии

16 февраля 2026, 13:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Высокое артериальное давление не имеет выраженных симптомов, поэтому болезнь может развиваться определенное время незаметно. Однако постоянное высокое давление может привести к смертельным заболеваниям, таким как инфаркт или инсульт.

Врачи назвали факторы, которые провоцируют высокое артериальное давление

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Врачи назвали факторы, которые провоцируют высокое артериальное давление, пишет издание Express. Национальная служба здравоохранения (NHS, Великобритания) определяет ключевые факторы риска, даже при отсутствии симптомов:

  • возраст – у людей старшего возраста риск развития гипертонии возрастает,

  • наличие близких родственников с высоким артериальным давлением,

  • нездоровое питание, особенно с высоким содержанием соли,

  • лишний вес,

  • курение,

  • употребление слишком большого количества алкоголя,

  • стресс в течение продолжительного периода.

В NHS отмечают, что изменение образа жизни и лекарства против высокого давления могут помочь сохранить здоровье и избежать серьезных последствий болезни.

Характерными симптомами высокого артериального давления называют:

  • регулярная головная боль,

  • ухудшение зрения,

  • спорадическая боль в груди – неприятные ощущения, возникающие нерегулярно, время от времени, без четкой хронической закономерности.

За срочной медицинской помощью следует обратиться при появлении симптомов, сигнализирующих о сердечном приступе, а именно:

  • внезапная боль или дискомфорт в непреходящей груди — боль может ощущаться как сжатие или давление в груди, жжение или несварение желудка,

  • боль, которая распространяется на левую или правую руку, шею, челюсть, живот или спину,

  • боль в груди и потливость, тошнота, головокружение или одышка.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое артериальное давление "убивает" сердце, мозг и внутренние органы.




Источник: https://www.express.co.uk/news/uk/2169948/NHS-high-blood-pressure-risk-factors-doctor
