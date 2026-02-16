Высокое артериальное давление не имеет выраженных симптомов, поэтому болезнь может развиваться определенное время незаметно. Однако постоянное высокое давление может привести к смертельным заболеваниям, таким как инфаркт или инсульт.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Врачи назвали факторы, которые провоцируют высокое артериальное давление, пишет издание Express. Национальная служба здравоохранения (NHS, Великобритания) определяет ключевые факторы риска, даже при отсутствии симптомов:

возраст – у людей старшего возраста риск развития гипертонии возрастает,

наличие близких родственников с высоким артериальным давлением,

нездоровое питание, особенно с высоким содержанием соли,

лишний вес,

курение,

употребление слишком большого количества алкоголя,

стресс в течение продолжительного периода.

В NHS отмечают, что изменение образа жизни и лекарства против высокого давления могут помочь сохранить здоровье и избежать серьезных последствий болезни.

Характерными симптомами высокого артериального давления называют:

регулярная головная боль,

ухудшение зрения,

спорадическая боль в груди – неприятные ощущения, возникающие нерегулярно, время от времени, без четкой хронической закономерности.

За срочной медицинской помощью следует обратиться при появлении симптомов, сигнализирующих о сердечном приступе, а именно:

внезапная боль или дискомфорт в непреходящей груди — боль может ощущаться как сжатие или давление в груди, жжение или несварение желудка,

боль, которая распространяется на левую или правую руку, шею, челюсть, живот или спину,

боль в груди и потливость, тошнота, головокружение или одышка.

