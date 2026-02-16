Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Высокое артериальное давление не имеет выраженных симптомов, поэтому болезнь может развиваться определенное время незаметно. Однако постоянное высокое давление может привести к смертельным заболеваниям, таким как инфаркт или инсульт.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Врачи назвали факторы, которые провоцируют высокое артериальное давление, пишет издание Express. Национальная служба здравоохранения (NHS, Великобритания) определяет ключевые факторы риска, даже при отсутствии симптомов:
возраст – у людей старшего возраста риск развития гипертонии возрастает,
наличие близких родственников с высоким артериальным давлением,
нездоровое питание, особенно с высоким содержанием соли,
лишний вес,
курение,
употребление слишком большого количества алкоголя,
стресс в течение продолжительного периода.
В NHS отмечают, что изменение образа жизни и лекарства против высокого давления могут помочь сохранить здоровье и избежать серьезных последствий болезни.
Характерными симптомами высокого артериального давления называют:
регулярная головная боль,
ухудшение зрения,
спорадическая боль в груди – неприятные ощущения, возникающие нерегулярно, время от времени, без четкой хронической закономерности.
За срочной медицинской помощью следует обратиться при появлении симптомов, сигнализирующих о сердечном приступе, а именно:
внезапная боль или дискомфорт в непреходящей груди — боль может ощущаться как сжатие или давление в груди, жжение или несварение желудка,
боль, которая распространяется на левую или правую руку, шею, челюсть, живот или спину,
боль в груди и потливость, тошнота, головокружение или одышка.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое артериальное давление "убивает" сердце, мозг и внутренние органы.