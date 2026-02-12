Названо артеріальний тиск, який “вбиває” серце, мозок та внутрішні органи

Артеріальний тиск називають одним із ключових показників здоров’я людини. Якщо артеріальний тиск падає нижче 90/60 мм рт. ст., це свідчить про гіпотонію. На перший погляд, низький тиск може здаватися менш небезпечним, ніж високий, однак медичні дослідження свідчать, що він здатний викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Артеріальний тиск. Ілюстративне фото

Гіпотонія часто характеризується запамороченням, слабкістю та непритомністю. Причина — недостатнє постачання мозку киснем. Серед небезпек називають — ризик травм через раптову втрату рівноваги. У деяких випадках падіння тиску може спричинити короткочасну втрату свідомості, а повторні епізоди стають небезпечними для літніх людей, які мають слабкі кістки та підвищений ризик переломів.

Низький тиск впливає не лише на мозок, але й на серце. При повільнішому русі крові серцевий м’яз отримує менше кисню. Це може викликати аритмії, відчуття перебоїв у роботі серця та навіть серцеву недостатність у людей із хронічними захворюваннями.

Гіпотонія небезпечна для внутрішніх органів. Якщо тиск падає критично, виникає стан, який лікарі називають шоком. У такому випадку кров не може належним чином постачати кисень до печінки, нирок чи легенів. Це призводить до пошкодження тканин і може мати незворотні наслідки.

Причини низького тиску різноманітні. Він може бути наслідком зневоднення, тривалого перебування на сонці, прийому певних ліків або серйозних інфекцій. Також гіпотонія часто виникає у людей після великих крововтрат чи травм.

Особливу небезпеку низький тиск становить для літніх людей. З віком судини втрачають еластичність, а серце працює менш ефективно. Це робить організм більш чутливим до коливань тиску. У таких випадках навіть невелике падіння може призвести до втрати свідомості та серйозних ускладнень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які ранні симптоми гіпертонії часто ігнорують.



