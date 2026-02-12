logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Названо артеріальний тиск, який “вбиває” серце, мозок та внутрішні органи
commentss НОВИНИ Всі новини

Названо артеріальний тиск, який “вбиває” серце, мозок та внутрішні органи

Який артеріальний тиск "вбиває" серце, мозок та внутрішні органи

12 лютого 2026, 15:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Артеріальний тиск називають одним із ключових показників здоров’я людини. Якщо артеріальний тиск падає нижче 90/60 мм рт. ст., це свідчить про гіпотонію. На перший погляд, низький тиск може здаватися менш небезпечним, ніж високий, однак медичні дослідження свідчать, що він здатний викликати серйозні проблеми зі здоров'ям.

Названо артеріальний тиск, який “вбиває” серце, мозок та внутрішні органи

Артеріальний тиск. Ілюстративне фото

Гіпотонія часто характеризується запамороченням, слабкістю та непритомністю. Причина — недостатнє постачання мозку киснемСеред небезпек називають — ризик травм через раптову втрату рівноваги. У деяких випадках падіння тиску може спричинити короткочасну втрату свідомості, а повторні епізоди стають небезпечними для літніх людей, які мають слабкі кістки та підвищений ризик переломів.

Низький тиск впливає не лише на мозок, але й на серце. При повільнішому русі крові серцевий м’яз отримує менше кисню. Це може викликати аритмії, відчуття перебоїв у роботі серця та навіть серцеву недостатність у людей із хронічними захворюваннями.

Гіпотонія небезпечна для внутрішніх органів. Якщо тиск падає критично, виникає стан, який лікарі називають шоком. У такому випадку кров не може належним чином постачати кисень до печінки, нирок чи легенів. Це призводить до пошкодження тканин і може мати незворотні наслідки.

Причини низького тиску різноманітні. Він може бути наслідком зневоднення, тривалого перебування на сонці, прийому певних ліків або серйозних інфекцій. Також гіпотонія часто виникає у людей після великих крововтрат чи травм.

Особливу небезпеку низький тиск становить для літніх людей. З віком судини втрачають еластичність, а серце працює менш ефективно. Це робить організм більш чутливим до коливань тиску. У таких випадках навіть невелике падіння може призвести до втрати свідомості та серйозних ускладнень.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які ранні симптоми гіпертонії часто ігнорують.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини