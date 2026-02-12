logo

Названо артериальное давление, которое "убивает" сердце, мозг и внутренние органы
commentss НОВОСТИ Все новости

Названо артериальное давление, которое "убивает" сердце, мозг и внутренние органы

Какое артериальное давление "убивает" сердце, мозг и внутренние органы.

12 февраля 2026, 15:21
Артериальное давление называют одним из ключевых показателей здоровья человека. Если артериальное давление падает ниже 90/60 мм рт. ст., это свидетельствует о гипотонии. На первый взгляд низкое давление может казаться менее опасным, чем высокое, однако медицинские исследования свидетельствуют, что оно способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Названо артериальное давление, которое "убивает" сердце, мозг и внутренние органы

Артериальное давление. Иллютративное фото

Гипотония часто характеризуется головокружением, слабостью и обмороком. Причина – недостаточное снабжение мозга кислородом. Среди опасностей называют – риск травм из-за внезапной потери равновесия. В некоторых случаях падение давления может привести к кратковременной потере сознания, а повторные эпизоды становятся опасными для пожилых людей, имеющих слабые кости и повышенный риск переломов.

Низкое давление оказывает влияние не только на мозг, но и на сердце. При более медленном движении крови сердечная мышца получает меньше кислорода. Это может вызвать аритмии, перебои в работе сердца и даже сердечную недостаточность у людей с хроническими заболеваниями.

Гипотония опасна для внутренних органов. Если давление падает критично, возникает состояние, которое врачи называют шоком. В таком случае кровь не может должным образом поставлять кислород в печени, почки или легкие. Это приводит к повреждению тканей и может иметь необратимые последствия.

Причины низкого давления многообразны. Он может являться следствием обезвоживания, длительного пребывания на солнце, приема определенных лекарств или серьезных инфекций. Также гипотония часто возникает у людей после обильных кровопотерь или травм.

Особую опасность низкое давление представляет для пожилых людей. С возрастом сосуды теряют эластичность, а сердце работает менее эффективно. Это делает организм более чувствительным к колебаниям давления. В таких случаях даже небольшое падение может привести к потере сознания и серьезным осложнениям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ранние симптомы гипертонии часто игнорируют.




