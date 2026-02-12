Названо артериальное давление, которое "убивает" сердце, мозг и внутренние органы

Артериальное давление называют одним из ключевых показателей здоровья человека. Если артериальное давление падает ниже 90/60 мм рт. ст., это свидетельствует о гипотонии. На первый взгляд низкое давление может казаться менее опасным, чем высокое, однако медицинские исследования свидетельствуют, что оно способно вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Артериальное давление. Иллютративное фото

Гипотония часто характеризуется головокружением, слабостью и обмороком. Причина – недостаточное снабжение мозга кислородом. Среди опасностей называют – риск травм из-за внезапной потери равновесия. В некоторых случаях падение давления может привести к кратковременной потере сознания, а повторные эпизоды становятся опасными для пожилых людей, имеющих слабые кости и повышенный риск переломов.

Низкое давление оказывает влияние не только на мозг, но и на сердце. При более медленном движении крови сердечная мышца получает меньше кислорода. Это может вызвать аритмии, перебои в работе сердца и даже сердечную недостаточность у людей с хроническими заболеваниями.

Гипотония опасна для внутренних органов. Если давление падает критично, возникает состояние, которое врачи называют шоком. В таком случае кровь не может должным образом поставлять кислород в печени, почки или легкие. Это приводит к повреждению тканей и может иметь необратимые последствия.

Причины низкого давления многообразны. Он может являться следствием обезвоживания, длительного пребывания на солнце, приема определенных лекарств или серьезных инфекций. Также гипотония часто возникает у людей после обильных кровопотерь или травм.

Особую опасность низкое давление представляет для пожилых людей. С возрастом сосуды теряют эластичность, а сердце работает менее эффективно. Это делает организм более чувствительным к колебаниям давления. В таких случаях даже небольшое падение может привести к потере сознания и серьезным осложнениям.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие ранние симптомы гипертонии часто игнорируют.



