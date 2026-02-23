Названо количество алкоголя, которое "убивает" сердце

Алкоголь употребляют во многих странах мира. Есть и теория, что маленькие дозы вина либо пива даже полезны, но исследования доказывают обратное. Даже умеренное употребление может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Специалисты назвали безопасный предел употребления алкоголя. Для мужчин это не более двух стандартных порций в день, для женщин – одна. Стандартная порция содержит примерно 14 г чистого алкоголя, что соответствует бокалу вина объемом 150 мл или небольшой бутылке пива. Превышение указанных норм повышает риск гипертонии, аритмий и сердечной недостаточности.

Исследования доказывают, что влияние алкоголя носит неоднозначный характер. Низкие дозы могут создавать иллюзию защиты от ишемической болезни сердца, однако регулярное превышение рекомендуемых пределов быстро разрушает этот эффект. Чрезмерное потребление алкоголя приводит к воспалительным процессам, нарушению ритма и повышению уровня холестерина. Именно поэтому ученые все чаще говорят о том, что полезной дозы алкоголя не существует.

В Британском фонде сердца также отмечают, что алкоголь может повышать артериальное давление и увеличивать риск инфаркта. Употребление сверх рекомендованного количества не только вредит сердцу, но и способствует набору веса, дополнительно нагружает сердечно-сосудистую систему.

Поэтому, по данным исследователей, количество "убивающего" сердца алкоголя начинается там, где человек систематически превышает одну-две порции в день. Это может показаться незначительным, но именно регулярность и накопительный эффект делают алкоголь опасным. Врачи советуют тем, кто не употребляет спиртное, не начинать, а пьющим — строго контролировать количество.

