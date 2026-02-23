Лікарі шокували попередженням, до яких смертельних хвороб призводить стрес

Постійний стрес — це не тільки емоційний тягар. Він може спровокувати розвиток серйозних захворювань, таких як гіпертонія, мігрені, імпотенція.

Проблеми зі здоров'ям. Ілюстративне фото

Сімейний лікар онлайн-фармації Lloyds Бхавіні Шах пояснила, як хронічний стрес впливає на організм, та які хвороби може спричинити, пише видання Express.

Втрата ваги - у деяких людей стрес пригнічує апетит. За словами лікаря, вони можуть менше їсти чи набути поганих харчових звичок, як то перекуси замість повноцінного харчування. Під час стресу може виникати дискомфорт у шлунку, уповільнення травлення, що викликає здуття живота, біль та запор. В інших — навпаки — призводить до прискорення травлення, викликаючи діарею.

Головні болі та мігрені часто виникають через стрес. Лікар називає причиною підвищену м’язову напругу в плечах, шиї, щелепі та голові, викликану стресом.

Гіпертонія — одноразові випадки стресу, за словами лікаря, мають тимчасовий вплив на артеріальний тиск. Хронічний стрес може призвести до формування нездорових звичок, які можуть підвищити артеріальний тиск і збільшити ризик серцевого нападу чи інсульту.

Імпотенція — гормони стресу у чоловіків можуть впливати на тестостерон. Це може знизити статевий потяг і призвести до проблем з ерекцією.

Клінічний психолог здоров’я, доктор Раві Гілл радить для зниження рівня стресу:

“Поєднувати відпочинок із проактивними стратегіями, такими як встановлення меж, покращення балансу між роботою та особистим життям, пошук підтримки та вирішення організаційних проблем, щоб зменшити стрес, пов’язаний із роботою”.

Допоможе у боротьбі зі стресом, на її думку:

ведення щоденника вдячності, щоб переключити увагу на позитивні речі;

прослуховування музики чи подкастів, щоб швидко підняти настрій,

творчі заняття, такі як малювання, кулінарія або гра на музичному інструменті, допоможуть відволіктися та знизити рівень стресу.

“Практика усвідомленого дихання протягом кількох хвилин може заспокоїти розум. Виділення часу без екранів перед сном допомагає впоратися зі стресом, покращуючи якість сну”, — каже лікарка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про звички, які “вбивають” потенцію.



