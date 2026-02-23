Лікарі шокували попередженням, до яких смертельних хвороб призводить стрес

Рубрики
Постійний стрес — це не тільки емоційний тягар. Він може спровокувати розвиток серйозних захворювань, таких як гіпертонія, мігрені, імпотенція.
Сімейний лікар онлайн-фармації Lloyds Бхавіні Шах пояснила, як хронічний стрес впливає на організм, та які хвороби може спричинити, пише видання Express.
Втрата ваги - у деяких людей стрес пригнічує апетит. За словами лікаря, вони можуть менше їсти чи набути поганих харчових звичок, як то перекуси замість повноцінного харчування. Під час стресу може виникати дискомфорт у шлунку, уповільнення травлення, що викликає здуття живота, біль та запор. В інших — навпаки — призводить до прискорення травлення, викликаючи діарею.
Головні болі та мігрені часто виникають через стрес. Лікар називає причиною підвищену м’язову напругу в плечах, шиї, щелепі та голові, викликану стресом.
Гіпертонія — одноразові випадки стресу, за словами лікаря, мають тимчасовий вплив на артеріальний тиск. Хронічний стрес може призвести до формування нездорових звичок, які можуть підвищити артеріальний тиск і збільшити ризик серцевого нападу чи інсульту.
Імпотенція — гормони стресу у чоловіків можуть впливати на тестостерон. Це може знизити статевий потяг і призвести до проблем з ерекцією.
Клінічний психолог здоров’я, доктор Раві Гілл радить для зниження рівня стресу:
Допоможе у боротьбі зі стресом, на її думку:
ведення щоденника вдячності, щоб переключити увагу на позитивні речі;
прослуховування музики чи подкастів, щоб швидко підняти настрій,
творчі заняття, такі як малювання, кулінарія або гра на музичному інструменті, допоможуть відволіктися та знизити рівень стресу.
