Названо поширені звички, які “вбивають” потенцію

ТОП поширених звичок, які "вбивають" потенцію

20 лютого 2026, 19:37
Багато чоловіків навіть не підозрюють що їхні звички поступово руйнують потенцію та призводять до виникнення еректильної дисфункції у досить молодому віці. 

Названо поширені звички, які “вбивають” потенцію

Проблеми із потенцією. Ілюстративне фото

Поширені звички, які вбивають потенцію:

Відсутність регулярної фізичної активності називають однією з найбільш поширених звичок, що негативно впливають на потенцію. Погіршення кровообігу в органах малого таза є результатом сидячого способу життя. Це створює передумови для серйозних застійних явищ. Кров не може вільно циркулювати через судини статевої системи, що унеможливлює підтримання якісної та тривалої ерекції. 

Вживання тютюнових виробів та електронних сигарет — це буквально “вбиває” потенцію зсередини через хімічний вплив на судини. Нікотин викликає миттєве звуження кровоносних магістралей та поступово пошкоджує їхню внутрішню оболонку. Як наслідок — артерії втрачають здатність розширюватися у потрібний момент для забезпечення інтенсивного припливу крові. Спиртні напої сильно пригнічують роботу центральної нервової системи та спотворюють передачу імпульсів від мозку до статевих органів. Постійна інтоксикація викликає ураження клітин, які відповідають за вироблення гормонів у яєчках.

Харчування з високим вмістом цукру та насичених жирів — такий раціон забиває артерії холестериновими бляшками та заважає нормальному живленню тканин. Як наслідок — розвиток атеросклерозу, який спочатку вражає дрібні судини статевої системи, а вже потім переходить на серце. Високий рівень інсуліну через надмірне споживання солодощів провокує запальні процеси та знижує чутливість до гормональних сигналів. Дефіцит важливих мікроелементів таких як цинк або магній заважає нормальному функціонуванню репродуктивної системи на клітинному рівні.

Хронічна нестача сну та постійний психологічний стрес — це виснажує внутрішні запаси організму та блокує природне сексуальне бажання. Під час сильного нервового напруження мозок виділяє адреналін та кортизол. Вони переводять тіло у специфічний режим виживання. У такому стані судини спазмуються, а рівень тестостерону падає до мінімальних позначок заради збереження енергії. 

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав про ранні симптоми простатиту, які часто ігнорують. 




