Названы распространенные привычки, которые "убивают" потенцию
Названы распространенные привычки, которые "убивают" потенцию

ТОП распространенных привычек, которые "убивают" потенцию

20 февраля 2026, 19:37
Многие мужчины даже не подозревают, что их привычки постепенно разрушают потенцию и приводят к возникновению эректильной дисфункции в довольно молодом возрасте.

Названы распространенные привычки, которые "убивают" потенцию

Проблемы с потенцией. Иллюстративное фото

Распространенные привычки, убивающие потенцию:

Отсутствие регулярной физической активности называют одной из наиболее распространенных привычек, негативно влияющих на потенцию. Ухудшение кровообращения в органах малого таза является результатом сидящего образа жизни. Это создает предпосылки для серьезных застойных явлений. Кровь не может свободно циркулировать через сосуды половой системы, что делает невозможным поддержание качественной и длительной эрекции.

Употребление табачных изделий и электронных сигарет – это буквально "убивает" потенцию изнутри из-за химического воздействия на сосуды. Никотин вызывает мгновенное сужение кровеносных магистралей и постепенно повреждает их внутреннюю оболочку. Как следствие – артерии теряют способность расширяться в нужный момент для обеспечения интенсивного притока крови. Спиртные напитки сильно угнетают работу центральной нервной системы и искажают передачу импульсов от мозга к половым органам. Постоянная интоксикация вызывает поражение клеток, отвечающих за выработку гормонов в яичках.

Питание с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров – такой рацион забивает артерии холестериновыми бляшками и мешает нормальному питанию тканей. Как следствие – развитие атеросклероза, который поначалу поражает мелкие сосуды половой системы, а уже потом переходит на сердце. Высокий уровень инсулина из-за чрезмерного потребления сладостей провоцирует воспалительные процессы и снижает чувствительность к гормональным сигналам. Дефицит важных микроэлементов, таких как цинк или магний, мешает нормальному функционированию репродуктивной системы на клеточном уровне.

Хроническая нехватка сна и постоянный психологический стресс – это истощает внутренние запасы организма и блокирует естественное сексуальное желание. При сильном нервном напряжении мозг выделяет адреналин и кортизол. Они переводят тело в специфический режим выживания. В таком состоянии сосуды спазмируются, а уровень тестостерона падает до минимальных отметок для сохранения энергии.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ранних симптомах простатита, которые часто игнорируют.




