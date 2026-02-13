Ранні симптоми простатиту, які часто ігнорують

Одним із найпоширеніших захворювань чоловічої статевої системи називають простатит. Це запалення передміхурової залози, яке може мати як бактеріальну природу, так і виникати без інфекційного чинника. Лікарі попереджають, що ранні ознаки розвитку простатиту часто залишаються непоміченими, адже вони здаються незначними або пояснюються віковими змінами. Однак ігнорування ранніх симптомів призводить до хронічних форм хвороби та серйозних ускладнень.

Проблеми з простатою. Ілюстративне фото

Ранні симптоми простатиту, про які варто знати:

Часті позиви до сечовипускання — один із найпоширеніших ранніх симптомів. Чоловіки пояснюють таку ситуацію стресом чи надмірним споживанням рідини. Однак лікарі зазначають, що регулярні нічні походи до туалету можуть сигналізувати про запалення простати.

Слабкий струмінь сечі або відчуття неповного випорожнення сечового міхура — виникає через те, що запалена залоза тисне на уретру, ускладнюючи нормальний відтік сечі.

Біль або дискомфорт у нижній частині живота, попереку чи в області тазу — чоловіки часто списують його на фізичне навантаження, проте регулярний біль у цих ділянках потребує уваги.

Біль під час еякуляції або зниження сексуального бажання — ці симптоми часто ігнорують. Однак вони прямо вказують на проблеми з передміхуровою залозою.

Кров у сечі чи спермі — це дуже тривожний сигнал, який не можна ігнорувати.

Лікарі також вказують на загальні симптоми, які чоловіки часто не пов’язують із простатитом:

підвищена температура,

озноб,

загальна слабкість,

відчуття втоми.

Такі прояви нерідко сприймаються як застуда, хоча насправді вони можуть бути наслідком інфекційного процесу у простаті.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який артеріальний тиск “вбиває” серце, мозок та внутрішні органи.



