Ранние симптомы простатита, которые часто игнорируют

Одним из наиболее распространенных заболеваний мужской половой системы называют простатит. Это воспаление предстательной железы, которое может обладать как бактериальной природой, так и возникать без инфекционного фактора. Врачи предупреждают, что ранние признаки развития простатита часто остаются незамеченными, ведь они кажутся незначительными или объясняются возрастными изменениями. Однако игнорирование ранних симптомов приводит к хроническим формам болезни и серьезным осложнениям.

Проблемы с простатой. Иллюстративное фото

Ранние симптомы простатита, о которых следует знать:

Частые позывы к мочеиспусканию – один из самых распространенных ранних симптомов. Мужчины объясняют такую ситуацию стрессом или чрезмерным потреблением жидкости. Однако врачи отмечают, что регулярные ночные походы в туалет могут сигнализировать о воспалении простаты.

Слабая струя мочи или ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря — возникает из-за того, что воспаленная железа давит на уретру, осложняя нормальный отток мочи.

Боль или дискомфорт в нижней части живота, пояснице или в области таза – мужчины часто списывают его на физическую нагрузку, однако регулярная боль в этих участках требует внимания.

Боль во время эякуляции или снижение сексуального желания – эти симптомы часто игнорируют. Однако они прямо указывают на проблемы с предстательной железой.

Кровь в моче или сперме – это очень тревожный сигнал, который нельзя игнорировать.

Врачи также указывают на общие симптомы, которые мужчины часто не связывают с простатитом:

повышенная температура,

озноб,

общая слабость,

чувство усталости.

Такие проявления нередко воспринимаются как простуда, хотя на самом деле они могут являться следствием инфекционного процесса в простате.

