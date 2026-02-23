Врачи шокировали предупреждением, к каким смертельным болезням приводит стресс

Постоянный стресс – это не только эмоциональное бремя. Он может спровоцировать развитие серьезных заболеваний, таких как гипертония, мигрени, импотенция.

Проблемы со здоровьем. Иллюстративное фото

Семейный врач онлайн-фармации Lloyds Бхавини Шах объяснила, как хронический стресс влияет на организм, и какие болезни может вызвать, пишет издание Express.

Потеря веса – у некоторых людей стресс подавляет аппетит. По словам врача, они могут меньше есть или приобрести плохие пищевые привычки, как перекусы вместо полноценного питания. При стрессе может возникать дискомфорт в желудке, замедление пищеварения, вызывающее вздутие живота, боль и запор. В других – наоборот – приводит к ускорению пищеварения, вызывая диарею.

Головные боли и мигрени часто возникают из-за стресса. Врач называет причиной повышенное мышечное напряжение в плечах, шее, челюсти и голове, вызванное стрессом.

Гипертония – однократные случаи стресса, по словам врача, оказывают временное влияние на артериальное давление. Хронический стресс может привести к формированию нездоровых привычек, которые могут повысить артериальное давление и увеличить риск сердечного приступа или инсульта.

Импотенция – гормоны стресса у мужчин могут влиять на тестостерон. Это может снизить половое влечение и привести к проблемам с эрекцией.

Клинический психолог здоровья, доктор Рави Гилл советует для снижения уровня стресса:

“Совместить отдых с проактивными стратегиями, такими как установление границ, улучшение баланса между работой и личной жизнью, поиск поддержки и решения организационных проблем, чтобы уменьшить стресс, связанный с работой”.

Поможет в борьбе со стрессом, по ее мнению:

ведение дневника признательности, чтобы переключить внимание на положительные вещи;

прослушивание музыки или подкастов, чтобы быстро поднять настроение,

творческие занятия, такие как рисование, кулинария или игра на музыкальном инструменте, помогут отвлечься и снизить уровень стресса.

"Практика осознанного дыхания в течение нескольких минут может успокоить разум. Выделение времени без экранов перед сном помогает справиться со стрессом, улучшая качество сна", — говорит врач.

Напомним: портал "Комментарии" писал о привычках, которые "убивают" потенцию.



