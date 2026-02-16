Названо найшкідливішу страву з картоплі, яку часто вживають: і це не чипси

Картоплю широко вживають у світі, однак спосіб приготування визначає, якою буде страва — корисною чи шкідливою. Картопля, як доводять дослідження, містить вітамін С, калій та клітковину. Однак залежно від способу приготування може стати джерелом надлишкових калорій та шкідливих речовин.

Картопля. Ілюстративне фото

Найшкідливішою стравою з картоплі називають картоплю фрі. Вона більш шкідлива навіть за чипси, адже готується у великій кількості олії, що призводить до утворення трансжирів та акриламіду. Ці сполуки пов’язують із підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань та проблемами з метаболізмом. Крім того, картопля фрі має високий глікемічний індекс, що сприяє різким коливанням рівня цукру в крові.

Дослідження доводять, що регулярне споживання картоплі фрі може збільшувати ризик ожиріння та діабету другого типу. Високий вміст солі у цій страві також негативно впливає на артеріальний тиск. Особливо небезпечним є поєднання картоплі фрі з соусами, які містять додаткові жири та цукор. Варто зазначити, що навіть нібито безпечний кетчуп містить велику кількість цукру.

Не робить її менш безпечною навіть приготування вдома. Використання меншої кількості олії знижує калорійність, але процес смаження все одно сприяє утворенню шкідливих сполук. Саме тому картопля фрі вважається найбільш небажаним варіантом серед картопляних страв.

Картопля фрі, яка здається звичною та доступною стравою, насправді може стати серйозним фактором ризику для здоров’я при регулярному споживанні.

