Названо ранні симптоми діабету, які часто ігнорують

Цукровий діабет можна назвати дещо прихованим захворюванням, яке на ранніх етапах розвитку не викликає гострого болю. А ранні симптоми хвороби часто пояснюють іншими, менш загрозливими причинами.

Діабет. Ілюстративне фото

Ранні симптоми діабету, про які варто знати:

Надмірна спрага, яка не зникає після вживання рідини — це один з найхарактерніших симптомів. Організм намагається розбавити надлишок глюкози в крові, витягуючи вологу з тканин. Паралельно з цим виникає потреба у частому відвідуванні вбиральні, що часто стається вночі. Нирки працюють у посиленому режимі, щоб відфільтрувати цукор, що спричиняє швидке зневоднення та сухість слизових оболонок.

Постійне відчуття сильного голоду — інсулін не справляється зі своїм завданням, тому клітини починають страждати від дефіциту енергії. Відчувається потреба в їжі відразу після обіду. Варто звернутися до лікаря, якщо на тлі високого апетиту відбувається незрозуміла втрата ваги.

Хронічна втома та дратівливість — симптоми сигналізують про перепади рівня цукру. Оскільки глюкоза залишається в судинах, а не потрапляє в тканини, організм перебуває в стані енергетичного голодування. Відчуття втоми не минає навіть після тривалого сну.

Помутніння зору — симптомом часто плутають із втомою очей. Високий рівень цукру змушує кришталик набрякати, що змінює його здатність фокусуватися. Об’єкти виглядають розмитими або нечіткими. Це ефект минає після стабілізації стану, однак тривалий вплив високої глюкози викликає незворотне пошкодження судин сітківки ока.

Повільне відновлення тканин після порізів — висока концентрація цукру знижує здатність організму успішно боротися з інфекціями. Навіть незначна подряпина може гоїтися тижнями. Часто з’являються грибкові ураження шкіри, оскільки солодке середовище створює умови для розмноження патогенів.

Поколювання в руках та ногах — вказує на пошкодження нервових волокон. Окрім того, на тілі можуть з’являтися темні ділянки шкіри у складках шиї чи пахв. Такі зміни є прямим індикатором інсулінорезистентності, що вимагає негайного обстеження.

