Названы ранние симптомы диабета, которые часто игнорируют

Сахарный диабет можно назвать несколько скрытым заболеванием, которое на ранних этапах развития не вызывает острой боли. Ранние же симптомы болезни часто объясняют другими, менее угрожающими причинами.

Диабет. Иллюстративное фото

Ранние симптомы диабета, о которых следует знать:

Чрезмерная жажда, которая не исчезает после употребления жидкости – это один из самых характерных симптомов. Организм пытается разбавить избыток глюкозы в крови, извлекая влагу из тканей. Параллельно с этим возникает потребность в частом посещении уборной, которая часто происходит ночью. Почки работают в усиленном режиме, чтобы отфильтровать сахар, что приводит к быстрому обезвоживанию и сухости слизистых.

Постоянное чувство сильного голода – инсулин не справляется со своей задачей, поэтому клетки начинают страдать от дефицита энергии. Ощущается потребность в еде сразу после обеда. Следует обратиться к врачу, если на фоне высокого аппетита происходит непонятная потеря веса.

Хроническая усталость и раздражительность – симптомы сигнализируют о перепадах уровня сахара. Поскольку глюкоза остается в сосудах, а не попадает в ткани, организм находится в состоянии голода. Ощущение усталости не проходит даже после продолжительного сна.

Помутнение зрения – симптомом часто путают с усталостью глаз. Высокий уровень сахара заставляет хрусталик отекать, что изменяет его способность фокусироваться. Объекты выглядят размытыми или нечеткими. Это эффект проходит после стабилизации состояния, однако длительное воздействие высокой глюкозы вызывает необратимое повреждение сосудов сетчатки глаза.

Медленное восстановление тканей после порезов – высокая концентрация сахара снижает способность организма успешно бороться с инфекциями. Даже незначительная царапина может заживать неделями. Часто появляются грибковые поражения кожи, поскольку сладкая среда создает условия для размножения патогенов.

Покалывание в руках и ногах — указывает на повреждение нервных волокон. Кроме того, на теле могут появляться темные участки кожи в складках шеи или подмышек. Такие изменения представляют собой прямой индикатор инсулинорезистентности, требующий немедленного обследования.

