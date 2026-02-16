Названо самое вредное блюдо из картофеля, которое часто употребляют: и это не чипсы

Картофель широко употребляют в мире, однако способ приготовления определяет, каким будет блюдо — полезным или вредным. Картофель, как показывают исследования, содержит витамин С, калий и клетчатку. Однако в зависимости от способа приготовления может стать источником лишних калорий и вредных веществ.

Картофель. Иллюстративное фото

Самым вредным блюдом из картофеля называют картофель фри. Он более вреден даже чем чипсы, ведь готовится в большом количестве масла, что приводит к образованию трансжиров и акриламида. Эти соединения связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и проблемами с метаболизмом. Кроме того, картофель фри обладает высоким гликемическим индексом, что способствует резким колебаниям уровня сахара в крови.

Исследования показывают, что регулярное потребление картофеля фри может увеличивать риск ожирения и диабета второго типа. Высокое содержание соли в этом блюде также оказывает негативное влияние на артериальное давление. Особенно опасно сочетание картофеля фри с соусами, содержащими дополнительные жиры и сахар. Стоит отметить, что даже вроде бы безопасный кетчуп содержит большое количество сахара.

Не делает его менее безопасным даже приготовление дома. Использование меньшего количества растительного масла снижает калорийность, но процесс жарки все равно способствует образованию вредных соединений. Именно поэтому картофель фри считается самым нежелательным вариантом среди картофельных блюд.

Картофель фри, который кажется привычным и доступным блюдом, действительно может стать серьезным фактором риска для здоровья при регулярном потреблении.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кому опасно употреблять картофель.



