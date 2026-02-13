Кому заборонено вживати сало: обмеження здивують багатьох

Сало є традиційним продуктом української кухні. Продукт має високу калорійність та містить значну кількість жирів. Сало може бути джерелом енергії та певних корисних речовин, однак споживання не завжди безпечне.

Сало. Ілюстративне фото

Кому заборонено вживати сало:

Людям із серцево-судинними захворюваннями — високий вміст насичених жирів може сприяти підвищенню рівня холестерину та розвитку атеросклерозу. Вживання сала створює додаткове навантаження на серце і судини та підвищує ризик інфаркту чи інсульту.

Людям із хронічними хворобами печінки та жовчного міхура — сало може викликати загострення хронічного холециститу або жирової хвороби печінки. Причиною дискомфорту та болю можуть стати навіть невеликі порції.

Люди з ожирінням або схильністю до швидкого набору ваги — через високу калорійність (близько 800-900 ккал на 100 грамів). Це значно перевищує калорійність багатьох інших продуктів і може швидко призвести до набору ваги.

Людям із діабетом — надмірна кількість жиру може негативно впливати на метаболізм і ускладнювати контроль рівня глюкози. Дослідження показують, що дієти з високим вмістом насичених жирів здатні погіршувати перебіг хвороби.

Люди з проблемами травлення — продукт може бути важким для засвоєння, особливо у випадках гастриту чи панкреатиту. Лікарі радять таким пацієнтам уникати жирних продуктів, щоб не провокувати загострення.

