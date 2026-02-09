logo_ukra

Кому категорично заборонено вживати молочні продукти: перелік обмежень несподіваний


Кому категорично заборонено вживати молочні продукти: перелік обмежень несподіваний

Молочні продукти можуть сприяти розвитку раку: кому заборонено їх вживати

9 лютого 2026, 20:50
Автор:
Кречмаровская Наталия

Молочні продукти вживає багато людей, адже це джерело кальцію, вітаміну D та білка, що підтримують здоров’я кісток і м’язів. Однак сучасні дослідження показують, що молочні продукти стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям.

Кому категорично заборонено вживати молочні продукти: перелік обмежень несподіваний

Молоко. Ілюстративне фото

Кому категорично заборонено вживати молочні продукти

Людям із непереносимістю лактози — це найпоширеніша причина відмови від молочних продуктів. Причина в тому, що організм таких людей не виробляє достатньо ферменту лактази, що призводить до здуття, діареї та болю в животі після споживання молока чи сиру.

Особам з алергією на білок коров’ячого молока — алегрія може характеризуватися висипом, утрудненим диханням, набряками та навіть анафілактичним шоком. Алергія може виникнути як у дітей, так і дорослих. У таких випадках молочні продукти слід повністю виключити.

Пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями — молочні продукти, особливо жирні сири та вершки, містять насичені жири та холестерин. Це небезпечно підвищенням ризику атеросклерозу та серцевих нападів.

Людям з високим рівнем холестерину — вживання молочних продуктів із високим вмістом жиру може погіршити стан судин та збільшити ризик інсульту.

Особам з діабетом 2 типу — деякі дослідження пов’язують надмірне споживання молочних продуктів із погіршенням чутливості до інсуліну. Це може ускладнити контроль рівня цукру в крові.

Жінкам з ризиком розвитку раку молочної залози та яєчників — дослідження показують можливий зв’язок між регулярним споживанням молочних продуктів та підвищеним ризиком певних видів онкології.

Чоловікам з ризиком раку простати — високе споживання молока може бути фактором, що сприяє розвитку цього захворювання.

Особам з проблемами травлення — молочні продукти можуть викликати загострення гастриту та синдром подразненого кишківника.

