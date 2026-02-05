logo_ukra

Кому небезпечно їсти цибулю: перелік обмежень вразить багатьох
commentss НОВИНИ Всі новини

Кому небезпечно їсти цибулю: перелік обмежень вразить багатьох

Популярний овоч небезпечно вживати: які проблеми може спричинити цибуля

5 лютого 2026, 17:28
Цибуля — дуже поширений овоч в Україні. Вона містить антиоксиданти, сірковмісні сполуки, вітаміни та мінерали, що позитивно впливають на серцево-судинну систему, імунітет та обмін речовин. Однак користь овоч приносить не всім, адже може спричинити чимало проблем зі здоров’ям. 

Кому заборонено їсти цибулю

Людям із чутливим травленням. Цибуля може викликати печію, здуття та діарею. Особливо небезпечно вживати овоч у сирому вигляді, адже стимулює надмірне виділення шлункової кислоти. У тих, хто страждає на гастрит чи виразкову хворобу, цибуля може спричинити загострення.

Особам з алергією на цибулю.  Алергія на цей овоч зустрічається рідко і характеризується висипаннями, свербежем, набряком слизових оболонок та навіть утрудненим диханням. У таких випадках цибулю слід повністю виключити з раціону.

Тим, хто має синдром подразненого кишківника  (СПК). Цибуля містить фруктани — складні вуглеводи, які важко перетравлюються. Вони можуть викликати біль у животі та газоутворення у людей із СПК.

Пацієнтам із захворюваннями печінки та жовчного міхура. Надмірне вживання цибулі може стимулювати вироблення жовчі, що небажано при хронічних захворюваннях цих органів.

Людям, які приймають антикоагулянти. Цибуля має властивість впливати на згортання крові. У поєднанні з препаратами, що розріджують кров, може підвищитися ризик кровотеч.

Особам з низьким рівнем цукру в крові. Цибуля може знижувати глюкозу, тому людям із гіпоглікемією або тим, хто приймає ліки для контролю діабету, слід бути обережними.

Вагітним та жінкам, що годують грудьми. Хоча цибуля вважається безпечною у харчових кількостях, надмірне її споживання може викликати дискомфорт у травленні та впливати на смак молока, що іноді призводить до відмови немовляти від годування.

