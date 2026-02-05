Кому опасно есть лук: список ограничений поразит многих

Лук – очень распространенный овощ в Украине. Она содержит антиоксиданты, серосодержащие соединения, витамины и минералы, положительно влияющие на сердечно-сосудистую систему, иммунитет и обмен веществ. Однако польза овощ приносит не всем, ведь может вызвать немало проблем со здоровьем.

Кому запрещено есть лук

Людям с чувствительным пищеварением. Лук может вызвать изжогу, вздутие и диарею. Особенно опасно употреблять овощ в сыром виде, ведь стимулирует чрезмерное выделение желудочной кислоты. У тех, кто страдает гастритом или язвенной болезнью, лук может вызвать обострение.

Лицам с аллергией на лук. Аллергия на этот овощ встречается редко и характеризуется высыпаниями, зудом, отеком слизистых и даже затрудненным дыханием. В таких случаях лук следует полностью исключить из рациона.

У тех, кто имеет синдром раздраженного кишечника (СПК). Лук содержит фруктаны – сложные углеводы, которые тяжело перевариваются. Они могут вызвать боли в животе и газообразование у людей с СПК.

Пациентам с заболеваниями печени и желчного пузыря. Чрезмерное употребление лука может стимулировать выработку желчи, что нежелательно при хронических заболеваниях этих органов.

Людям, принимающим антикоагулянты. Лук обладает свойством влиять на свертываемость крови. В сочетании с препаратами, разжижающими кровь, может повыситься риск кровотечений.

Лицам с низким уровнем сахара в крови. Лук может снижать глюкозу, поэтому людям с гипогликемией или принимающим лекарства для контроля диабета следует быть осторожными.

Беременным и кормящим грудью. Хотя лук считается безопасным в пищевых количествах, чрезмерное его потребление может вызвать дискомфорт в пищеварении и влиять на вкус молока, что иногда приводит к отказу ребенка от кормления.

