Цей популярний овоч може завдати значної шкоди організму

Часник називають одним із найкорисніших продуктів, однак вживати його потрібно обережно. Деяким людям вживати овоч небезпечно, адже він може стати причиною серйозних проблеми зі здоров’ям.

Овочі. Ілюстративне фото

Кому категорично заборонено вживати часник

Люди з проблемами травної системи — часник містить активні сполуки, які подразнюють слизову оболонку шлунка та кишківника. Особам із гастритом, виразкою, рефлюксною хворобою чи синдромом подразненого кишківника варто уникати цього продукту. Після вживання можливі печія, біль у животі та загострення симптомів.

Пацієнти з порушеннями згортання крові — часник діє як природний антикоагулянт, тобто "розріджує" кров. Це небезпечно для людей із проблемами згортання, а також тих, хто приймає препарати для розрідження крові. Часник може підвищити ризик кровотеч, особливо перед операціями.

Люди з алергією на часник — ця алергія зустрічається рідко, однак може бути небезпечною. Алергія характеризується висипами, набряком губ чи язика, утрудненим диханням. У тяжких випадках можливий анафілактичний шок, що потребує негайної медичної допомоги.

Вагітні жінки — у період вагітності споживання часнику може викликати проблеми з травленням та підвищити ризик кровотеч. Лікарі радять дотримуватися помірності та уникати добавок на основі часнику.

Люди з чутливою шкірою — часник може спричинити подразнення при надмірному вживанні або при контакті зі шкірою. Можливе печіння чи висипи навіть після кулінарного використання.

Перед хірургічними втручаннями — через властивість часнику впливати на згортання крові лікарі рекомендують відмовитися від його вживання щонайменше за тиждень до операції. Це допоможе уникнути ускладнень під час хірургічного втручання.

Додаткові ризики

Надмірне споживання може викликати неприємний запах із рота та підвищене потовиділення.

У деяких випадках часник провокує зниження артеріального тиску, що небезпечно для людей з гіпотонією.

Можливе порушення роботи печінки при тривалому надмірному вживанні добавок.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти допомагають боротися із запаленням.