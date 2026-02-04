logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье диета и питание Этот популярный овощ может нанести значительный вред организму
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот популярный овощ может нанести значительный вред организму

Употребление чеснока может нанести значительный вред: кому категорически запрещено потреблять продукт

4 февраля 2026, 20:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Чеснок называют одним из самых полезных продуктов, однако употреблять его нужно осторожно. Некоторым людям употреблять овощи опасно, ведь он может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Этот популярный овощ может нанести значительный вред организму

Овощи. Иллюстративное фото

Кому категорически запрещено употреблять чеснок

Люди с проблемами пищеварительной системы – чеснок содержит активные соединения, которые раздражают слизистую желудка и кишечника. Лицам с гастритом, язвой, рефлюксной болезнью или синдромом раздраженного кишечника следует избегать этого продукта. После употребления возможны изжога, боли в животе и обострение симптомов.

Пациенты с нарушениями свертывания крови – чеснок действует как природный антикоагулянт, то есть "разжижает" кровь. Это опасно для людей с проблемами свертывания, а также для тех, кто принимает препараты для разжижения крови. Чеснок может повысить риск кровотечений, особенно перед операциями.

Люди с аллергией на чеснок – эта аллергия встречается редко, однако может оказаться опасной. Аллергия характеризуется сыпью, отеком губ или языка, затрудненным дыханием. В тяжелых случаях возможен анафилактический шок, требующий немедленной медицинской помощи.

Беременные женщины – в период беременности потребление чеснока может вызвать проблемы с пищеварением и повысить риск кровотечений. Врачи советуют соблюдать воздержание и избегать добавок на основе чеснока.

Люди с чувствительной кожей – чеснок может вызвать раздражение при чрезмерном употреблении или при контакте с кожей. Возможно жжение или сыпь даже после кулинарного использования.

Перед хирургическими вмешательствами – из-за свойства чеснока влиять на свертываемость крови врачи рекомендуют отказаться от его употребления по меньшей мере за неделю до операции. Это поможет избежать осложнений при хирургическом вмешательстве.

Дополнительные риски

Чрезмерное потребление может вызвать неприятный запах изо рта и повышенное потоотделение.

В некоторых случаях чеснок провоцирует снижение артериального давления, что опасно для людей с гипотонией.

Возможно нарушение работы печени при длительном чрезмерном употреблении добавок.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие продукты помогают бороться с воспалением.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости