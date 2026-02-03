Лікарі назвали продукти, несподіваний ефект від вживання яких вразить багатьох

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Продукти надають не тільки енергії та сили для щоденних справ, а й значно впливають на організм. Вони можуть стати потужним інструментом у боротьбі із запаленням. Результати дослідження довели, що певні продукти містять речовини, які знижують ризик хронічних захворювань та підтримують здоров’я серцево-судинної системи.
Запалення — це реакція організму на інфекції чи травми. Однак хронічне запалення небезпечне розвитком серйозних хвороб, таких як діабет, артрит, серцево-судинні патології та навіть деякі види раку. Лікарі наголошують, що дієта відіграє ключову роль у зменшенні цього ризику.
Жирна риба (лосось, скумбрія, сардини) — містить омега-3 жирні кислоти, які знижують рівень запальних процесів у клітинах. Регулярне вживання риби підтримує здоров’я серця та судин.
Ягоди (чорниця, полуниця, малина) - багаті на антиоксиданти, особливо антоціани, що зменшують пошкодження клітин та сприяють зміцненню імунної системи.
Оливкова олія першого віджиму - містить поліфеноли, які мають потужні антизапальні властивості. Її рекомендують як основне джерело жиру у щоденному раціоні.
Горіхи (мигдаль, волоські горіхи) — забезпечують організм корисними жирами, магнієм та вітаміном Е. Вони допомагають знизити ризик серцевих захворювань та підтримують баланс жирних кислот.
Авокадо — містить мононенасичені жири, клітковину та антиоксиданти. Авокадо сприяє зниженню рівня холестерину та підтримує здоров’я судин.
Зелені листові овочі (шпинат, капуста кейл) — багаті на вітаміни А, С, К та мінерали. Вони допомагають організму боротися із запальними процесами та зміцнюють імунітет.
Помідори — містять лікопін, який знижує ризик розвитку серцево-судинних хвороб та має антиоксидантні властивості.
Спеції (куркума, імбир, часник) - куркумін у куркумі та гінгерол в імбирі мають виражений протизапальний ефект. Часник також підтримує імунну систему та знижує ризик інфекцій.
Додавайте рибу до меню двічі на тиждень.
Використовуйте оливкову олію для салатів та приготування страв.
Вживайте горіхи як перекус.
Додавайте ягоди у каші чи смузі.
Використовуйте спеції у щоденному приготуванні їжі.
