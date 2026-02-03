logo_ukra

Лікарі назвали продукти, несподіваний ефект від вживання яких вразить багатьох

ТОП продуктів, які допоможуть боротися із запаленням

3 лютого 2026, 18:24
Продукти надають не тільки енергії та сили для щоденних справ, а й значно впливають на організм. Вони можуть стати потужним інструментом у боротьбі із запаленням. Результати дослідження довели, що певні продукти містять речовини, які знижують ризик хронічних захворювань та підтримують здоров’я серцево-судинної системи.

Лікарі назвали продукти, несподіваний ефект від вживання яких вразить багатьох

Продукти. Ілюстративне фото

Запалення — це реакція організму на інфекції чи травми. Однак хронічне запалення небезпечне розвитком серйозних хвороб, таких як діабет, артрит, серцево-судинні патології та навіть деякі види раку. Лікарі наголошують, що дієта відіграє ключову роль у зменшенні цього ризику.

ТОП продуктів, які допомагають боротися із запаленням

Жирна риба (лосось, скумбрія, сардини) — містить омега-3 жирні кислоти, які знижують рівень запальних процесів у клітинах. Регулярне вживання риби підтримує здоров’я серця та судин.

Ягоди (чорниця, полуниця, малина) - багаті на антиоксиданти, особливо антоціани, що зменшують пошкодження клітин та сприяють зміцненню імунної системи.

Оливкова олія першого віджиму - містить поліфеноли, які мають потужні антизапальні властивості. Її рекомендують як основне джерело жиру у щоденному раціоні.

Горіхи (мигдаль, волоські горіхи) — забезпечують організм корисними жирами, магнієм та вітаміном Е. Вони допомагають знизити ризик серцевих захворювань та підтримують баланс жирних кислот.

Авокадо — містить мононенасичені жири, клітковину та антиоксиданти. Авокадо сприяє зниженню рівня холестерину та підтримує здоров’я судин.

Зелені листові овочі (шпинат, капуста кейл) — багаті на вітаміни А, С, К та мінерали. Вони допомагають організму боротися із запальними процесами та зміцнюють імунітет.

Помідори — містять лікопін, який знижує ризик розвитку серцево-судинних хвороб та має антиоксидантні властивості.

Спеції (куркума, імбир, часник) - куркумін у куркумі та гінгерол в імбирі мають виражений протизапальний ефект. Часник також підтримує імунну систему та знижує ризик інфекцій.

Як включити ці продукти у раціон

Додавайте рибу до меню двічі на тиждень.

Використовуйте оливкову олію для салатів та приготування страв.

Вживайте горіхи як перекус.

Додавайте ягоди у каші чи смузі.

Використовуйте спеції у щоденному приготуванні їжі.

