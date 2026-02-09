Кому категорически запрещено употреблять молочные продукты: перечень ограничений неожиданный

Молочные продукты употребляют многие люди, ведь это источник кальция, витамина D и белка, которые поддерживают здоровье костей и мышц. Однако современные исследования показывают, что молочные продукты могут стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

Молоко. Иллюстративное фото

Кому категорически запрещено употреблять молочные продукты.

Людям с непереносимостью лактозы – это самая распространенная причина отказа от молочных продуктов. Причина в том, что организм таких людей не производит достаточно фермента лактазы, что приводит к вздутию, диарее и боли в животе после потребления молока или творога.

Лицам с аллергией на белок коровьего молока - аллергия может характеризоваться сыпью, затрудненным дыханием, отеками и даже анафилактическим шоком. Аллергия может возникнуть как у детей, так и у взрослых. В таких случаях молочные продукты следует полностью исключить.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями — молочные продукты, особенно жирные сыры и сливки, содержат насыщенные жиры и холестерин. Это чревато повышением риска атеросклероза и сердечных приступов.

Людям с высоким уровнем холестерина — употребление молочных продуктов с высоким содержанием жира может ухудшить состояние сосудов и увеличить риск инсульта.

Лицам с диабетом 2 типа — некоторые исследования связывают чрезмерное потребление молочных продуктов с ухудшением чувствительности к инсулину. Это может усложнить контроль уровня сахара в крови.

Женщинам с риском развития рака молочной железы и яичников — исследования показывают возможную связь между регулярным потреблением молочных продуктов и повышенным риском определенных видов онкологии.

Мужчинам с риском рака простаты — высокое потребление молока может быть фактором, способствующим развитию этого заболевания.

Лицам с проблемами пищеварения — молочные продукты могут вызвать обострение гастрита и синдром раздраженного кишечника.

