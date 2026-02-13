Кому запрещено употреблять сало: ограничения удивят многих

Сало – традиционный продукт украинской кухни. Продукт обладает высокой калорийностью и содержит много жиров. Сало может быть источником энергии и определенных полезных веществ, однако потребление не всегда безопасно.

Сало. Иллюстративное фото

Кому запрещено употреблять сало:

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями – высокое содержание насыщенных жиров может способствовать повышению уровня холестерина и развитию атеросклероза. Употребление сала создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды и повышает риск инфаркта или инсульта.

Людям с хроническими болезнями печени и желчного пузыря – сало может вызвать обострение хронического холецистита или жировой болезни печени. Причиной дискомфорта и боли могут стать даже небольшие порции.

Люди с ожирением или склонностью к быстрому набору веса – из-за высокой калорийности (около 800-900 ккал на 100 граммов). Это значительно превышает калорийность многих других продуктов и может привести к быстрому набору веса.

Людям с диабетом – чрезмерное количество жира может отрицательно влиять на метаболизм и осложнять контроль уровня глюкозы. Исследования показывают, что диеты с высоким содержанием насыщенных жиров способны усугублять течение болезни.

Люди с проблемами пищеварения – продукт может быть трудным для усвоения, особенно в случаях гастрита или панкреатита. Врачи советуют таким пациентам избегать жирных продуктов, чтобы не провоцировать обострение.

