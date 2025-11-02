Лікарі назвали 3 вітаміни, які допомагають жити довше

Прагнення до довголіття стало одним із головних трендів сучасності. У соцмережах існують тисячі порад, "чарівних" добавок і дієт, які нібито дарують молодість. Але більшість із них не має жодного наукового підтвердження. Медики ж наголошують, що справжній секрет довгого життя полягає не у "чудо-капсулах", а в комплексному підході до здоров’я, де ключову роль відіграють три життєво важливі вітаміни — B12, D і Омега-3.

3 вітаміни для довгого життя. Фото з відкритих джерел

Вітамін B12

B12 — один із найважливіших мікроелементів для роботи нервової системи, мозку та кровообігу. Його нестача часто трапляється у людей старшого віку, а також у вегетаріанців і веганів, адже цей вітамін переважно міститься у продуктах тваринного походження: риба, м’ясо, яйця, молочні продукти, збагачені злаки.

За даними Національного інституту здоров’я США (NIH), дефіцит B12 може призводити до втоми, анемії, проблем із пам’яттю, поколювання в кінцівках та до погіршення фертильності. Дослідження, опубліковане в Annals of Neurology (2025), виявило, що люди з низьким рівнем B12 мають вищий ризик деменції та інсульту.

"B12 допомагає запобігати атрофії мозку, підтримує мієлінову оболонку нервів і уповільнює вікове зниження когнітивних функцій", — пояснює дієтологиня Мішель Саарі.

Вітамін D

Його називають "вітаміном сонця", адже організм виробляє його під дією ультрафіолету. Вітамін D підтримує кістки, імунітет і серце, а також впливає на настрій. Восени та взимку, коли світлового дня мало, дефіцит D спостерігається у більшості дорослих, зокрема до 75% серед людей старших за 65 років.

Основні джерела вітаміну D — це лосось, тунець, яєчні жовтки, гриби та збагачені злакові продукти. Його нестача може проявлятися болем у суглобах, слабкістю, випадінням волосся та схильністю до застуд.

Дослідження, опубліковане в Engineering Journal (2024), довело, що достатній рівень D допомагає знизити артеріальний тиск, рівень холестерину та ризик інфаркту. А American Journal of Clinical Nutrition вказує, що цей вітамін уповільнює біологічне старіння клітин та зменшує ризик вікових захворювань.

Омега-3

Омега-3 жирні кислоти — ще один “суперінгредієнт” довголіття. Вони мають сильну протизапальну дію, підтримують серце, мозок і суглоби. Їх головні джерела — це жирна риба (лосось, сардини), насіння льону, волоські горіхи, чіа.

Доктор Тунч Тір’які, засновник Лондонського Інституту регенеративної медицини, зазначає, що Омега-3 борються з хронічним запаленням, які є головним ворогом здорового старіння. Дослідження Nature Aging показало, що регулярне вживання Омега-3 сповільнює біологічне старіння на 3-4 місяці протягом трьох років. Ефект посилюється, якщо поєднувати Омега-3 з вітаміном D і фізичною активністю.

Також науковці відзначають, що ці кислоти знижують ризик деяких видів раку, зокрема товстої кишки, легень і печінки, а ще сприяють кращій концентрації та пам’яті.

