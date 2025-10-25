Лікарі назвали “суперпродукт”, який знизить артеріальний тиск та холестерин

Рубрики
Високий артеріальний тиск та холестерин є причиною серйозних проблем із серцем. Однак лікарі назвали “суперпродукт”, вживання якого допоможе нормалізувати тиск та холестерин.
Йдеться про червонокачанну капусту, пише видання Mirror. Цей овоч вважають джерелом поживних речовин з унікальним поєднанням корисних властивостей.
Лікарі пояснюють, що її яскравий колір не просто декоративний — він сигналізує про підвищений рівень поліфенолів та антоціанів, які борються із запаленням та окислювальним пошкодженням.
Спеціаліст з харчування, професор Франклін Джозеф зазначив, що червонокачанна капуста — багата на клітковину, має низький вміст калорій і містить сполуки, які підтримують здоров'я кишківника, знижують рівень холестерину ЛПНЩ і сприяють здоровій імунній системі
За словами лікарів, червонокачанна капуста підтримує процеси детоксикації в печінці, допомагає зменшити запалення і навіть пов’язують із покращенням здоров’я серця завдяки її антиоксидантним властивостям.
