Головна Новини Здоров'я дієта і харчування Лікарі назвали “суперпродукт”, який знизить артеріальний тиск та холестерин
НОВИНИ

Лікарі назвали “суперпродукт”, який знизить артеріальний тиск та холестерин

Про високий артеріальний тиск та холестерин можна забути, якщо вживати один продукт

25 жовтня 2025, 00:48
Автор:
Кречмаровская Наталия

Високий артеріальний тиск та холестерин є причиною серйозних проблем із серцем. Однак лікарі назвали “суперпродукт”, вживання якого допоможе нормалізувати тиск та холестерин. 

Лікарі назвали “суперпродукт”, який знизить артеріальний тиск та холестерин

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Йдеться про червонокачанну капусту, пише видання Mirror. Цей овоч вважають джерелом поживних речовин з унікальним поєднанням корисних властивостей.

“Червонокачанна капуста, багата на корисну для кишківника клітковину, антиоксиданти та протизапальні властивості, що покращує травлення, знижує рівень холестерину та навіть артеріального тиску”, — йдеться у повідомленні. 

Лікарі пояснюють, що її яскравий колір не просто декоративний — він сигналізує про підвищений рівень поліфенолів та антоціанів, які борються із запаленням та окислювальним пошкодженням.

Спеціаліст з харчування, професор Франклін Джозеф зазначив, що червонокачанна капуста — багата на клітковину, має низький вміст калорій і містить сполуки, які підтримують здоров'я кишківника, знижують рівень холестерину ЛПНЩ і сприяють здоровій імунній системі

“Окрім живлення кишківника, червонокачанна капуста містить сполуки, подібні до тих, що містяться в броколі, які, як вважається, допомагають знизити ризик розвитку деяких видів раку”, — пише видання. 

За словами лікарів, червонокачанна капуста підтримує процеси детоксикації в печінці, допомагає зменшити запалення і навіть пов’язують із покращенням здоров’я серця завдяки її антиоксидантним властивостям.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про популярний знеболювальний препарат, який призводить до захворювань серця.




Джерело: https://www.mirror.co.uk/news/health/cholesterol-blood-pressure-lowered-underrated-36122089
