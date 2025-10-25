Лікарі назвали “суперпродукт”, який знизить артеріальний тиск та холестерин

Високий артеріальний тиск та холестерин є причиною серйозних проблем із серцем. Однак лікарі назвали “суперпродукт”, вживання якого допоможе нормалізувати тиск та холестерин.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Йдеться про червонокачанну капусту, пише видання Mirror. Цей овоч вважають джерелом поживних речовин з унікальним поєднанням корисних властивостей.

“Червонокачанна капуста, багата на корисну для кишківника клітковину, антиоксиданти та протизапальні властивості, що покращує травлення, знижує рівень холестерину та навіть артеріального тиску”, — йдеться у повідомленні.

Лікарі пояснюють, що її яскравий колір не просто декоративний — він сигналізує про підвищений рівень поліфенолів та антоціанів, які борються із запаленням та окислювальним пошкодженням.

Спеціаліст з харчування, професор Франклін Джозеф зазначив, що червонокачанна капуста — багата на клітковину, має низький вміст калорій і містить сполуки, які підтримують здоров'я кишківника, знижують рівень холестерину ЛПНЩ і сприяють здоровій імунній системі

“Окрім живлення кишківника, червонокачанна капуста містить сполуки, подібні до тих, що містяться в броколі, які, як вважається, допомагають знизити ризик розвитку деяких видів раку”, — пише видання.

За словами лікарів, червонокачанна капуста підтримує процеси детоксикації в печінці, допомагає зменшити запалення і навіть пов’язують із покращенням здоров’я серця завдяки її антиоксидантним властивостям.

