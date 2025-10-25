Врачи назвали "суперпродукт", который снизит артериальное давление и холестерин

Рубрики
Высокое артериальное давление и холестерин являются причиной серьезных проблем с сердцем. Однако врачи назвали "суперпродукт", употребление которого поможет нормализовать давление и холестерин.
Речь идет о краснокочанной капусте, пишет издание Mirror. Этот овощ считают источником питательных веществ с уникальным сочетанием полезных свойств.
Врачи объясняют, что ее яркий цвет не просто декоративный – он сигнализирует о повышенном уровне полифенолов и антоцианов, борющихся с воспалением и окислительным повреждением.
Специалист по питанию, профессор Франклин Джозеф отметил, что краснокочанная капуста богата клетчаткой, имеет низкое содержание калорий и содержит соединения, которые поддерживают здоровье кишечника, снижают уровень холестерина ЛПНП и способствуют здоровой иммунной системе.
По словам врачей, краснокочанная капуста поддерживает процессы детоксикации в печени, помогает снизить воспаление и даже связывают с улучшением здоровья сердца благодаря ее антиоксидантным свойствам.
