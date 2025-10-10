Вчені назвали популярний знеболювальний препарат, який призводить до захворювань серця

Рубрики
Знеболювальні засоби часто використовуються, якщо потрібно усунути біль різного походження. Є чимало таких препаратів, однак деякі з них мають серйозні побічні ефекти — викликають захворювання серця.
Проблеми з серцем. Ілюстративне фото
Нове дослідження показує, що знеболювальний препарат трамадол лише частково полегшує хронічний біль. Однак має чимало побічних ефектів, пише видання Independent.
Зазначається, що трамадол — цей сильнодійний опіат, зазвичай призначається при помірному та сильному болю, наприклад, після операції або значної травми.
За результатами дослідження, трамадол – особливо популярний препарат у США – має обмежений вплив на хронічний біль і можливо підвищує ризик серйозних побічних ефектів, зокрема серцевих захворювань. Проведені досліди показали, що хоча трамадол і полегшував біль, ефект був невеликим і нижчим за той, що вважався б клінічно ефективним.
За даними дослідників, що приблизно 60 мільйонів людей у всьому світі відчувають залежність від опіоїдів. У 2019 році від вживання наркотиків померло близько 600 тис. людей — майже 80% цих смертей пов’язані з опіоїдами, а приблизно 25% — внаслідок передозування опіоїдами.
