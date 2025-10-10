logo_ukra

Вчені назвали популярний знеболювальний препарат, який призводить до захворювань серця
Вчені назвали популярний знеболювальний препарат, який призводить до захворювань серця

10 жовтня 2025, 00:37
Автор:
Кречмаровская Наталия

Знеболювальні засоби часто використовуються, якщо потрібно усунути біль різного походження. Є чимало таких препаратів, однак деякі з них мають серйозні побічні ефекти — викликають захворювання серця. 

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Нове дослідження показує, що знеболювальний препарат трамадол лише частково полегшує хронічний біль. Однак має чимало побічних ефектів, пише видання Independent.

Зазначається, що трамадол — цей сильнодійний опіат, зазвичай призначається при помірному та сильному болю, наприклад, після операції або значної травми.

За результатами дослідження, трамадол – особливо популярний препарат у США – має обмежений вплив на хронічний біль і можливо підвищує ризик серйозних побічних ефектів, зокрема серцевих захворювань. Проведені досліди показали, що хоча трамадол і полегшував біль, ефект був невеликим і нижчим за той, що вважався б клінічно ефективним.

“Дослідники також відзначили подвоєння ризику шкоди, пов'язаної з трамадолом, порівняно з плацебо, головним чином через більшу частку таких речей, як біль у грудях, серцеві захворювання та застійна серцева недостатність. Деякі пацієнти також страждали від нудоти, запаморочення, запорів та сонливості”, — йдеться у повідомленні. 

За даними дослідників, що приблизно 60 мільйонів людей у ​​всьому світі відчувають залежність від опіоїдів. У 2019 році від вживання наркотиків померло близько 600 тис. людей — майже 80% цих смертей пов’язані з опіоїдами, а приблизно 25% — внаслідок передозування опіоїдами. 

“Враховуючи ці тенденції та поточні висновки, використання трамадолу та інших опіоїдів слід максимально звести до мінімуму”, — цитує видання висновок дослідників.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який напій захистить від проблем із серцем. 




Джерело: https://www.independent.co.uk/news/health/tramadol-painkillers-side-effects-addiction-b2840852.html
