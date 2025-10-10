logo

Ученые назвали популярный обезболивающий препарат, который приводит к заболеваниям сердца
НОВОСТИ

Ученые назвали популярный обезболивающий препарат, который приводит к заболеваниям сердца

10 октября 2025, 00:37
Кречмаровская Наталия

Обезболивающие средства часто используются, если нужно устранить боль разного происхождения. Есть немало таких препаратов, однако некоторые из них имеют серьезные побочные эффекты – вызывают заболевания сердца.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Новое исследование показывает, что обезболивающий препарат трамадол частично облегчает хроническую боль. Однако имеет множество побочных эффектов, пишет издание Independent.

Отмечается, что трамадол — это сильнодействующий опиат, обычно назначаемый при умеренной и сильной боли, например после операции или значительной травмы.

По результатам исследования, трамадол – особенно популярный препарат в США – имеет ограниченное влияние на хроническую боль и, возможно, повышает риск серьезных побочных эффектов, в частности сердечных заболеваний. Проведенные опыты показали, что хотя трамадол и облегчал боль, эффект был небольшим и ниже того, что считался клинически эффективным.

"Исследователи также отметили удвоение риска вреда, связанного с трамадолом, по сравнению с плацебо, главным образом из-за большей доли таких вещей, как боль в груди, сердечные заболевания и застойная сердечная недостаточность. Некоторые пациенты также страдали от тошноты, головокружения, запоров и сонливости", — говорится в сообщении.

По данным исследователей, примерно 60 миллионов людей во всем мире испытывают зависимость от опиоидов. В 2019 году от употребления наркотиков умерло около 600 тыс. человек – почти 80% этих смертей связаны с опиоидами, а примерно 25% – вследствие передозировки опиоидами.

"Учитывая эти тенденции и текущие выводы, использование трамадола и других опиоидов следует максимально свести к минимуму", — цитирует заключение исследователей.

Напомним: портал "Комментарии" писал, который напиток защитит от проблем с сердцем.




Источник: https://www.independent.co.uk/news/health/tramadol-painkillers-side-effects-addiction-b2840852.html
